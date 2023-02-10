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即市新聞

10/02/2023 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》期指已處（ｂ）浪中？（ｃ）浪何時開始？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬向好
。昨天（９日）恒指陰陽燭日線圖上錄得大陽燭，且呈現「破腳穿頭」利好轉向形態，令本周一
（６日）低位２１０８６成為（ａ）浪底的機會增大。由於上月３１日低位２１６３２已被升越
，（ａ）浪不可能被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，而整個短期調整浪亦
不可能屬於「之字形」，２１０８６有可能已是（ａ）－ｃ浪底。無論短期調整浪屬於「正常平
勢形」或「不規則平勢形」，現皆處於（ｂ）浪反彈中。
　　於此情況下，淡友應耐心等候以３－３－５共１１個浪運行的短期調整浪中的（ｂ）浪運行
完畢，才再度入市圖利。價位未必可以升越（ａ）浪起點２２７００，我們應留意指數期貨小時
圖形勢何時轉淡。此外，當「一浪高於一浪」的局勢被正式破壞，即前跌浪底被跌越時，我們便
可假設（ｃ）浪下跌過程已經正式開始。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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