《運籌帷幄－梁業豪》期指已處（ｂ）浪中？（ｃ）浪何時開始？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則皆屬向好

。昨天（９日）恒指陰陽燭日線圖上錄得大陽燭，且呈現「破腳穿頭」利好轉向形態，令本周一

（６日）低位２１０８６成為（ａ）浪底的機會增大。由於上月３１日低位２１６３２已被升越

，（ａ）浪不可能被細分為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，而整個短期調整浪亦

不可能屬於「之字形」，２１０８６有可能已是（ａ）－ｃ浪底。無論短期調整浪屬於「正常平

勢形」或「不規則平勢形」，現皆處於（ｂ）浪反彈中。

於此情況下，淡友應耐心等候以３－３－５共１１個浪運行的短期調整浪中的（ｂ）浪運行

完畢，才再度入市圖利。價位未必可以升越（ａ）浪起點２２７００，我們應留意指數期貨小時

圖形勢何時轉淡。此外，當「一浪高於一浪」的局勢被正式破壞，即前跌浪底被跌越時，我們便

可假設（ｃ）浪下跌過程已經正式開始。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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