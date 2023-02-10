《窩輪匯智－陳恩因》如何應對ＡＩ熱潮下的危與機

《窩輪匯智》上周提到本周受外圍美股等多個因素影響，恒指於１０天線水平之下爭持，高

低位２１６３７及２１０８５點，一周的波幅約有６００點左右。大市高位回吐，市場引伸波幅

已回落至半年的低位約２４﹒８％，若認為有機會喘穩甚至回升的話，是趁低入場的一個機會。

好倉可考慮：認購證１１７３８，行使價２２０８８點，２０２３年７月到期，實際槓桿

１０﹒５倍。反手看淡可考慮：認沽證２９４３２，行使價２００８８點，２０２３年６月到期

，實際槓桿８﹒９倍。投資主題方面，集中於一眾有ＡＩ概念的股份如騰訊（００７００）、阿

里（０９８８８）及百度（０９８８８）等。

ＣｈａｒＧＰＴ熱潮直捲港美市場，一度帶動科技股急升，隨後有內地官媒指出，有關的技

術只為開端階段，仍有很多挑戰及困難需要克服。ＡＩ股一輪熱炒過後，相關股份全線急回，特

別是百度的股份最為波動，周二（７日）一度急抽１８％，高見１６６﹒３元，其後股價下挫，

把升幅打回原形。雖然短線較波動，若跳遠一點看，百度的表現仍未偏離去年１１月見底回升以

來的中線升勢，２０天線力保不失。

投資就有如一場馬拉松的長途比賽，當中有起有跌，有快有慢，但總體是向一個方向進發。

然而，與馬拉松有別之處在於，股價的終點可說不定，可以是這刻買入後不久，亦可以是長達數

以年計的大升勢。因此，要好好捕捉股票馬拉松所帶來的投資機會，又想減少市場風險，可考慮

坐窩輪作中線部署，並在升浪之中適時轉倉逐步獲利。以上述百度為例，股價由去年７５元以來

反覆上升，投資者可趁輪價變為價內之時，沽出獲利並以部分利潤轉以貼價認購證繼續坐倉，周

而後始直至大升浪完結（即股價跌破長期升勢）。如看好可留意百度中長線牛表現，趁機入場可

留意購證１２４１７，行使價１６０﹒９６元，２０２３年８月到期，實際槓桿４倍。《香港匯

豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 陳恩因》



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