  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2023 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》還看就業數據

　　《缸邊隨筆》讀者會問：港股是「牛」是「熊」？都不是。有說是「袋鼠」市，彈上彈落，
反反覆覆。如此陰陽怪氣，不單港股，美股同樣令人看不透。
　　
　　美科技股近期公布的財報數據認真麻麻，其中不乏利淡股價的消息，但美股大市卻不斷趨升
。近兩天的升應是公司回購，年初至上周，標普升約９％，納指也升約１７％，有投資者就估是
「牛」，是難得機遇，但在衰退陰霾下，又怕「中伏」。這是否有點像港股兔年以來的走勢？美
股對港股可有啟示？
　
＊科企財報：需求在跌＊
　
　　看美股要看其經濟表現，而美經濟好壞又可從科企近期的財務報告中得見端倪：市場需求正
在下滑，包括對經濟敏感的汽車，以及中型消費品，如手機、電腦的需求，都在跌。汽車以特斯
拉為例，去年第四季生產４４萬輛，賣出４０萬輛，已連續兩季供過於求；電子產品以蘋果公司
為例，ｉＰｈｏｎｅ營收跌８﹒２％，可穿戴設備跌８﹒３％，ＭａｃＢｏｏｋ更大跌
２２﹒７％，乃７年來最差；微軟的個人電腦營收也跌了１９％。以上都是非必需品，而零售則
可反映必需品的消費需求。如看亞馬遜線上零售收入，本季度同比增長也下跌２％。
　
　　如從企業層面看，需求同樣下跌。谷歌和Ｍｅｔａ的廣告支出分別跌了３﹒６％及４％；雲
計算方面，亞馬遜、谷歌、微軟等，去年第四季度的增長都放緩，可見個人和企業的消費需求都
在跌，這其實是衰退的訊號，但最近美財長耶倫卻很樂觀，而高盛也將衰退的機會率從３５％調
低至２５％。
　
＊弔詭：就業與消費背馳＊
　
　　美國總統拜登日前在《國情諮文》提及，他任內創造了１，２００萬個新職位。如看美國１
月份非農業就業數據增逾５１萬，比預期的１８﹒７萬多３３萬。市場原本預期就業市場會降溫
，但１月份失業率是３﹒４％，不但比去年１月下跌了０﹒５％，更是自１９６９年以來最低。
　
　　需求或消費下降會影響企業盈利，導致企業倒閉或裁員；消費者失業導致需求下降，造成惡
性循環。去年上半年，連續兩季度ＧＤＰ出現負增長，理論上已衰退，但美儲局和經濟學家卻「
搬龍門」，指就業市場強勁，故不算衰退。
　
　　今時就業市場還比當時強勁，也是５０多年來最強勁的，而企業業績表現與市場需求背馳，
正是讓人不解的矛盾與詭異所在。據費城美儲局研究指出，美國政府的就業職位增長，有報大數

　
　　那麼，市場之前預期的衰退還會不會出現？美國最新的ＧＤＰ數據顯示，美國人的儲蓄率從
去年第三季２﹒７％，回升至第四季２﹒９％，而信用卡壞帳率也創歷史新低。財務頗為健康，
但有錢不花，又不似他們的作風。
　
　　美國人可能正因預期了衰退即將來臨，而一改「大花筒」作風，不大消費。既然消費與就業
會互相影響，為甚麼消費跌，失業率卻沒有變動？其中一個解釋是，企業過去兩年難請人，請到
人就不願裁員，加上預期經濟只會輕度衰退，故寧勉強支撑著，也不貿然裁員。美國過去逢１月
就裁員，季節性行業常首當其衝。今年１月，季節性行業不但沒裁員，還增加了１２﹒８萬個職
位。可見企業盈利雖有壓力，如仍能支撑，僱員便不致失業；民眾有工作，但消費意慾仍低，這
可能是美儲局最希望見到的結果：「軟著陸」。
　
＊軟著陸機會增＊
　
　　之前市場共識是衰退，但今時數據指向「軟著陸」的機會卻大增。美儲局態度對股市走勢尤
其有關鍵性的影響，若經濟真的軟著陸，美儲局何時轉向，反而更增市場的不確定性。鮑威爾昨
表明會續加息：「若勞工市場繼續熾熱，通脹續升，美儲局便會較市場預期加更多息。」
　
　　話雖如此，鮑威爾昨天講話其實與上周議息會議後所說的內容相似，包括最遲於明年成功遏
通脹至２％目標，而態度則被市場解讀為由「鷹」轉「鴿」，例如他說不在意短期的市場環境，
反正環境和去年１２月差不多，態度便較前軟化了。
　
　　從鮑威爾的身體語言和回應傳媒提問的積極性，可看出他對遏通脹似已胸有成竹。今時市場
環境的確比過去一季好得多，市場氣氛也不在低點。至於市場會不會續升，牛市會不會重臨，此
時此刻，相信經濟不會衰退，很大機會軟著陸（「軟著陸」買甚麼股，詳見１月２６日蕪文《應
對３種衰退的投資策略》），但也不會真升，因今時尚未具備牛市的條件。
　
　　就業火熱，通脹怎會跌？即使失業率升，通脹一日不受控，美儲局便不會轉向，而會繼續加
息，公司盈利將受壓。果如是，無論美股港股都沒有條件升。股市要升，就業市場就要降溫，這
意味著失業率回升，對社會來說，這是殘酷的事實。
　
　　投資看長線，面對看不通透的市況，做好風險管理，不沽空，還是歷久常新的道理。
《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章市場動向10/02/2023
香港O2O領先典範大獎2022　表揚業界十大精英
人氣文章中國故事09/02/2023
拜登否認中美關係重創　監管降溫AI潮　滬指升1%
人氣文章財經熱話09/02/2023
【復常炒D乜】澳門博彩業復甦在望獲大行唱好　美高梅永利澳門業績縱麻麻齊勁彈
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】ACCA料本財年赤字1560億　續派1萬元消費券
人氣文章香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元　籲採取短期紓困措施
人氣文章財經熱話09/02/2023
【AI追揸沽】阿里類ChatGPT產品傳內測未見爆升　百度再挫半成　AI槪念要見好即收？！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金