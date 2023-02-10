《國企紅籌》越秀地產：附屬廣州城市建設申請發行９４億人幣債券

《經濟通通訊社１０日專訊》越秀地產（００１２３）持有９５％權益的附屬公司廣州市城
市建設開發，已向上海證交所及中證監申請公開發行本金總額最高為９４億人民幣的公司債券，
用於償還到期及回售公司債券及償還其他有息債務。廣州市城市建設開發根據公司債券支付本金
和利息的責任，由越秀地產最終控股股東廣州越秀集團擔保。
廣州市城市建設開發已獲得信貸評級機構中誠信國際的「ＡＡＡ」信用評級。（ｍｈ）
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