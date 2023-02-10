【企業盈警】鐵貨（０１０２９）料去年度盈轉虧最多１億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》鐵江現貨（０１０２９）公布盈利盈警，預期集團截至

２０２２年１２月底止年度公司擁有人應佔虧損介乎約９０００萬至１億元（美元．下同），而

２０２１年同期溢利１﹒３４億元，主要原因是：（１）一如中期報告所呈報，就Ｋ＆Ｓ礦場計

提資產減值虧損撥備１﹒１３億元（目前仍正評估年度報告是否須就資產減值虧損計提額外撥備

或資產減值虧損撥回）；（２）鐵礦石市價大幅減少，含鐵量６５％鐵精礦的平均普氏現貨價格

為每噸１３９元下降２５﹒３％；（３）俄羅斯盧布升值對經營利潤率造成負面影響；及（４）

俄羅斯通脹上升，導致成本水平上升。該公司預期將於２０２３年３月底刊發業績。

該公司同時公布截至２０２２年１２月底止第四季營運資料，位於俄羅斯遠東地區Ｋ＆Ｓ礦

場期內鐵精礦產量約６１﹒９２萬噸按季下跌１０﹒５％，主要由於鐵礦石價格疲弱，故１１月

暫時縮減營運規模，惟產能已於１２月恢復正常水平；銷量約６４﹒０３萬噸按季下降１﹒４％

；Ｋ＆Ｓ截至２０２２年１２月底止全年度鐵精礦產量約２５６﹒９８萬噸按年升０﹒５％，產

量２５６﹒６５萬噸增長０﹒５％。

該公司表示，Ｋ＆Ｓ繼續準備Ｓｕｔａｒａ礦床，旨在於２０２３年下半年開始開採

Ｓｕｔａｒａ礦石。（ｍｈ）



