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10/02/2023 12:07

恒指半日低收３８７點，碧服收瀉８％，阿里健康京東齊挫６％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，港股向下，恒生指數半日收報
２１２３７，跌３８７點或１﹒７９％，主板成交６３９﹒４７億元。恒生中國企業指數報
７１４４，跌１６９點或２﹒３２％。恒生科技指數報４３８７，跌１８４點或４﹒０４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８６﹒６元，跌９元或２﹒２８％，成交５４﹒５７億元；美
團收報１４５﹒８元，跌７﹒７元或５﹒０２％，成交４１﹒８６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報
１０４﹒３元，跌３﹒３元或３﹒０７％，成交２６﹒９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
（ｅｄ）
　　碧桂園服務（０６０９８）收跌７﹒８１％，報１６﹒３元，該股成交約３８８３萬股，涉
資６﹒４４億元，盤中高見１７﹒６元，最低見１６﹒２６元；阿里健康（００２４１）跌
６﹒４３％，收報５﹒９７元；京東集團（０９６１８）跌６﹒０６％，收報２１１元；百度
（０９８８８）跌５﹒９４％，收報１４２﹒６元。（ｋｙ）

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