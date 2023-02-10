恒指半日低收３８７點，碧服收瀉８％，阿里健康京東齊挫６％

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，港股向下，恒生指數半日收報

２１２３７，跌３８７點或１﹒７９％，主板成交６３９﹒４７億元。恒生中國企業指數報

７１４４，跌１６９點或２﹒３２％。恒生科技指數報４３８７，跌１８４點或４﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８６﹒６元，跌９元或２﹒２８％，成交５４﹒５７億元；美

團收報１４５﹒８元，跌７﹒７元或５﹒０２％，成交４１﹒８６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０４﹒３元，跌３﹒３元或３﹒０７％，成交２６﹒９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。

（ｅｄ）

碧桂園服務（０６０９８）收跌７﹒８１％，報１６﹒３元，該股成交約３８８３萬股，涉

資６﹒４４億元，盤中高見１７﹒６元，最低見１６﹒２６元；阿里健康（００２４１）跌

６﹒４３％，收報５﹒９７元；京東集團（０９６１８）跌６﹒０６％，收報２１１元；百度

（０９８８８）跌５﹒９４％，收報１４２﹒６元。（ｋｙ）

