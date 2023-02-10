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即市新聞

10/02/2023 16:33

《盤後部署》恒指全周跌４７０點，美團跌近嚴重超賣可撈底？

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒指今日低開６４點，報２１５５９。科技股開市已受壓，百
度（０９８８８）低開３﹒４３％，京東（０９６１８）低開３﹒３８％，醫藥平台阿里健康
（００２４１）低開２﹒６６％。其後汽車股及內需股同樣受壓，恒指跌幅曾擴大至逾４００點
，半日跌３８７點，報２１２３７。
　　恒指午後維持跌勢，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）
三隻重磅科技藍籌股走勢無起色，友邦（０１２９９）亦報跌，結果上日３４０點升幅全數蒸發

　　恒指全日收報２１１９０，跌４３３點或跌２﹒０１％，主板成交１１９７﹒８１億元，本
周累計跌４７０點或２﹒１７％。國企指數報７１２６，跌１８７點或跌２﹒５６％。恒生科技
指數報４３６２，跌２０９點或跌４﹒５８％。
　　內地股市方面，上證綜合指數報３２６０，跌９點或跌０﹒３０％，成交３４１７﹒５０億
元人民幣；深證成份指數報１１９７６，跌７１點或跌０﹒５９％，成交２１７６﹒５９億元人
民幣。
　
＊美團錄億元資金淨流出＊
　
　　科技股方面，美團全日跌３﹒５２％，報１４８﹒１元，成交約４６１４萬股，涉資
６８﹒１５億元，盤中高見１５３﹒４元，最低見１４５元；阿里巴巴跌３﹒２５％，報
１０４﹒１元；騰訊跌３﹒０８％，報３８３﹒４元；京東跌６﹒３２％，報２１０﹒４元。
　　根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，美團是日成交額與上日差異不大，惟錄得１﹒９８億元資
金淨流出，已是近五個交易日內第三度錄得資金淨流出，加上主動沽貨額較主動買入額為大，導
致美團日內股價一蹶不振。
　　在日線圖上，美團２月２日高見１８５元後再度回落，２月６日已失守１０、２０、５０及
２５０天線。在抖音及字節跳動宣布開展外賣服務後，美團於２月８日更裂口下跌６﹒４８％，
１００天線都守不住。目前繼續沿著保歷加通道下跌，短線料維持跌勢，並可能回調至去年１１
月２９日裂口上升低位１４１﹒３元。即使今日美團的９日ＲＳＩ為２４，意味股價接近嚴重超
賣，惟目前弱勢未止，現時非撈底的合適時機。
　
＊申洲、安踏５０天線為最終防線＊
　
　　內需股方面，體育用品股跌幅較顯著。申洲（０２３１３）跌５﹒５９％，報９３﹒６５元
，成交約７１１萬股，涉資６﹒７１億元，盤中高見９８﹒７元，最低見９２﹒４５元；安踏體
育（０２０２０）跌５﹒０３％，報１０９﹒６元；李寧（０２３３１）跌３﹒９９％，報
７２﹒２元；滔搏（０６１１０）跌３﹒６１％，報７﹒２１元。
　　走勢上，申洲及安踏較值得注意。申洲自２月６日起受制於１０及２０天線，今日再跌
５﹒６％，令走勢進一步轉差。目前持貨者宜將５０天線作為最後防線，收市失守此移動平均線
則須離場。安踏本周頭四個交易日沿２０天線緩步上行，今天卻以大陰燭及大成交插穿過去四天
的低位，明顯呈技術性向下突破形態，今日１０天線亦跌穿２０天線，後市如失守５０天線則宜
將全數沽出。（ｅｒ）

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