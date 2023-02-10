《盤後部署》恒指全周跌４７０點，美團跌近嚴重超賣可撈底？

《經濟通通訊社１０日專訊》恒指今日低開６４點，報２１５５９。科技股開市已受壓，百

度（０９８８８）低開３﹒４３％，京東（０９６１８）低開３﹒３８％，醫藥平台阿里健康

（００２４１）低開２﹒６６％。其後汽車股及內需股同樣受壓，恒指跌幅曾擴大至逾４００點

，半日跌３８７點，報２１２３７。

恒指午後維持跌勢，阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）及美團（０３６９０）

三隻重磅科技藍籌股走勢無起色，友邦（０１２９９）亦報跌，結果上日３４０點升幅全數蒸發

。

恒指全日收報２１１９０，跌４３３點或跌２﹒０１％，主板成交１１９７﹒８１億元，本

周累計跌４７０點或２﹒１７％。國企指數報７１２６，跌１８７點或跌２﹒５６％。恒生科技

指數報４３６２，跌２０９點或跌４﹒５８％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２６０，跌９點或跌０﹒３０％，成交３４１７﹒５０億

元人民幣；深證成份指數報１１９７６，跌７１點或跌０﹒５９％，成交２１７６﹒５９億元人

民幣。



＊美團錄億元資金淨流出＊



科技股方面，美團全日跌３﹒５２％，報１４８﹒１元，成交約４６１４萬股，涉資

６８﹒１５億元，盤中高見１５３﹒４元，最低見１４５元；阿里巴巴跌３﹒２５％，報

１０４﹒１元；騰訊跌３﹒０８％，報３８３﹒４元；京東跌６﹒３２％，報２１０﹒４元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，美團是日成交額與上日差異不大，惟錄得１﹒９８億元資

金淨流出，已是近五個交易日內第三度錄得資金淨流出，加上主動沽貨額較主動買入額為大，導

致美團日內股價一蹶不振。

在日線圖上，美團２月２日高見１８５元後再度回落，２月６日已失守１０、２０、５０及

２５０天線。在抖音及字節跳動宣布開展外賣服務後，美團於２月８日更裂口下跌６﹒４８％，

１００天線都守不住。目前繼續沿著保歷加通道下跌，短線料維持跌勢，並可能回調至去年１１

月２９日裂口上升低位１４１﹒３元。即使今日美團的９日ＲＳＩ為２４，意味股價接近嚴重超

賣，惟目前弱勢未止，現時非撈底的合適時機。



＊申洲、安踏５０天線為最終防線＊



內需股方面，體育用品股跌幅較顯著。申洲（０２３１３）跌５﹒５９％，報９３﹒６５元

，成交約７１１萬股，涉資６﹒７１億元，盤中高見９８﹒７元，最低見９２﹒４５元；安踏體

育（０２０２０）跌５﹒０３％，報１０９﹒６元；李寧（０２３３１）跌３﹒９９％，報

７２﹒２元；滔搏（０６１１０）跌３﹒６１％，報７﹒２１元。

走勢上，申洲及安踏較值得注意。申洲自２月６日起受制於１０及２０天線，今日再跌

５﹒６％，令走勢進一步轉差。目前持貨者宜將５０天線作為最後防線，收市失守此移動平均線

則須離場。安踏本周頭四個交易日沿２０天線緩步上行，今天卻以大陰燭及大成交插穿過去四天

的低位，明顯呈技術性向下突破形態，今日１０天線亦跌穿２０天線，後市如失守５０天線則宜

將全數沽出。（ｅｒ）

