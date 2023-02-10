【國際要聞】土敍大地震２﹒１萬死，聯國秘書長籲勿將救援政治化

《經濟通通訊社１０日專訊》土耳其及敍利亞大地震死亡人數已超過２﹒１萬人，其中土國
１７６７４人。由於救援黃金７２小時已過，受困傷者的生存機會變得渺茫。各國救援隊與土國
救援人員合作搜索，中國救援隊在地震發生８０小時後，救出第３名被困者。聯合國秘書長呼籲
國際社會加大支援力度，不要將災害政治化，阻礙救援。（ｊｆ）
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