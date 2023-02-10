【國際要聞】菲總統訪日獲４６億美元經援，但未達成軍隊互訪協定

《經濟通通訊社１０日專訊》菲律賓總統小馬可斯周三（８日）對日本展開為期５日訪問，
將受到德仁天皇接見，並與首相岸田文雄會面，加強經濟及軍事合作。
岸田與小馬可斯周四（９日）舉行首腦峰會後，宣布日本計劃在２年內，對菲律賓提供約
４６億美元經援。不過據菲媒報道，雙方未能就軍隊互訪協定達成一致，但同意繼續就地區局勢
深入交換意見。（ｊｆ）
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