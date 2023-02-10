【外圍經濟】英國第四季ＧＤＰ持平，驚險避過技術性衰退

《經濟通通訊社１０日專訊》根據英國國家統計署周五（１０日）公布的數據，雖然面對通

脹和罷工潮，英國第四季ＧＤＰ持平，扭轉了此前一季的跌０﹒２％，驚險避過了技術性經濟衰

退，符合市場預期。

以２０２２年全年計算，英國ＧＤＰ增長４％，前值７﹒６％。而在罷工潮高峰期的１２月

，經濟增長下滑了０﹒５％。而英國經濟總量仍較２０１９年下滑０﹒８％，是Ｇ７國家中唯一

仍未恢復至新冠疫情前水平的國家。

市場分析指出，英國經濟仍未脫險，預期會在今年陷入一場輕微但持續的衰退。（ｊｆ）

