《台股攻略－黃振宇》隨著美股走弱，台股今日維持震盪

《台股攻略》美股續跌，台股今日（１０日）走勢震盪，ＩＣ設計股受壓，台積電則走勢靠

穩，金融股相對抗跌，惟航運走勢疲弱，加權指數收１５５８６點，跌１２點，成交金額下降至

２０９７﹒７４億元（新台幣．下同），三大法人合計淨賣出３５﹒３１億元。

電子權值股方面，台積電收５４５元，升０﹒９％；大立光收２２５５元，升２％；聯電、

鴻海、國巨及台達電均升０﹒５％至１％，矽力－ＫＹ跌２﹒９％，聯發科及瑞昱均跌１﹒２％

，其他ＩＣ設計股的鈺創、凌陽、偉詮電、智原、原相及聚積均跌超過２％。大價股方面，祥碩

、譜瑞－ＫＹ及世芯－ＫＹ均跌２﹒７％至４﹒６％。ＭＳＣＩ最新季度調整，將八方雲集納入

小型指數成分股，加上行業漲價，股價一舉漲停，收２４０元，創上市以來新高；瓦城則微升

０﹒２％，收２２６﹒５元。餐飲股漢來美食、豆府、亞洲藏壽司及揚秦均獲資金追捧，均升

０﹒１％至２﹒２％，此外，創意因意外未入列ＭＳＣＩ台灣指數成分股，其股價一度跌超過

５％，最終收９１０元，跌１﹒１％，險守９００元關口。航運股遭市場拋售，貨櫃三雄長榮跌

２％，陽明及萬海均跌１﹒８％。散裝航運的榮運、志信、新興、四維航及台驊控股均跌

１﹒６％至２％。航空雙雄的長榮航跌２﹒１％，華航跌１﹒８％。金融股抗跌，兆豐金公布１

月獲利創新高，股價收３２﹒６元，升１﹒６％；第一金、合庫金、中信金、華南金、元大金及

玉山金均逆市升０﹒４％至１％。

隨著美股走弱，台股短期維持震盪，建議投資保持審慎，可留意基本較好的電子股，並採取

分注投資策略入市。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

