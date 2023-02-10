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10/02/2023 14:59

《窩輪豪情－梁業豪》恒指２１０８６不容被跌越

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、公用
事業與綜合企業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為信和置
業（０００８３）、中國移動（００９４１）與香港電訊（０６８２３），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則
宜首選美團（０３６９０）、京東集團（０９６１８）與百威亞太（０１８７６）。
　　昨天（９日）恒生指數曾見反彈上２１６３８，今早（１０日）卻掉頭再跌。理論上，「正
常平勢形」與「不規則平勢形」的（ｂ）浪反彈幅度應未足夠，故２１６３８有可能只不過是
（ｂ）－ａ浪頂。當然，若我們假設的（ａ）浪底，即（ｂ）－ａ浪起點２１０８６被跌越，市
況將出現重大變化。屆時，（ｂ）浪反彈仍在運行中的可能性便告大減（並非沒有可能），而整
個短期調整浪便有少許機會仍在以「之字形」運行，內裏的（ａ）浪屬於斜線三角形，可被細分
為低一級的ｉ－ｉｉ－ｉｉｉ－ｉｖ－ｖ五個浪，令整個短期調整浪的再跌空間顯著擴大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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