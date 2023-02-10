《談國論企－黎偉成》中國須嚴防反擊美帝打爛仔交

《談國論企》來自中國的民用飛艇誤闖美國蒙大拿洲，於南卡羅來納州海岸外上空被美戰機

不問情由的發射導彈擊落，事件居然予美國以機會發酵、發惡、發毒，中國政府必須（１）慎防

美國聯同以美為首的軍事聯盟「北約」發難，及向數十個國家對華造謠搞分化，和（２）美國總

統拜登藉對中國表美國「尋求的是競爭」的口術，而加緊對華圍堵、封殺。中國更要自力更生、

自我創新和自強不息的穩中有進發展，乃美帝最痛恨之實效實象。



＊美擬聯「北約」攻擊中國甚或採滅絕劣策＊



要指出，來自中國的民用飛艇自２０２３年１月２８日被發現途走阿拉斯加，經加拿大抵美

國而到２月４日被擊落，不僅成為美國國務卿布林肯自薦最終未獲邀而表「押後訪華」的下台階

，美方更惡向膽邊生的對中國進行異常惡毒的攻擊，有跡象從多年的圍堵封殺升級為「滅絕」，

此言可印證於美方好幾個惡絕動作：

最是狠毒的，當然是（一）布林肯與「北約」秘書長斯托爾滕貝格會面談論「氣球問題」，

認為「中國是對『北約』及更廣泛的國際體系構成的系統性和戰術性挑戰」，此行此語予人以重

大的疑問，乃為什麼布林肯不與聯合國秘書長會晤，投訴來自中國的氣球「侵犯美國主權」？說

到底，聯合國是一個國際公認的主權國家組成的政府間國際組織，美國即使很小氣地不肯與中方

直接談判「氣球問題」，也很應該向聯合國聯繫甚至作出投訴，反而與「北約」迅作聯繫？

要知道，「北約」是什麼貨式，就可知布林肯此廝對華的意圖相當險惡：（Ｉ）「北約」（

乃北大西洋公約組織的簡稱）實際是美國為遏制前蘇聯和維護其在歐洲主導地位的軍事組織，所

擁的大量核武和常規部隊雖是西方重要的軍事力量，卻主要來自美國，故是美國為世界超級大國

領導地位的標誌，更用以排斥「不同意識形態」國家的主要軍事組織。君不見，拜登於２０２２

年推手讓「北約」擬進一步東移至烏克蘭，逼使俄羅斯在有可能被摧毀「隔火牆」挑釁下得「採

取特別軍事行動」，才爆發俄烏戰亂。

由是引伸，（ＩＩ）布林肯之與美國主導的軍事組織「北約」的秘書長談「氣球問題」，很

有可能會組織和部署軍事力量對付中國。歷史告訴世人，會！以美國為首的「北約」在１９９９

年貝爾格萊德時間５月７日晚上１１：４５時，悍然轟炸中國駐南斯拉夫大使館，造成三死數十

人受傷的慘劇，使可引以為戒。

我曾多番指出（ＩＩＩ）美國２０２２年推手弄出來的俄烏戰事，目的肯定是把俄羅斯總統

普京拉下來和滅絕俄國，接下來就是劍指中國，美帝要滅中國是我認為毫不出奇的惡思劣想。否

則美帝如何繼續其不斷沒落的霸權主義惡勢力。



＊中國自我創新自強不息自我更新乃最佳反制＊



再看（二）「陰毒王」拜登於２０２３年２月７日在美國國會發表其任內第二次《國情咨文

》時，對華政策所強調的要點，就凶意極甚：（１）拜廝十分明確表示美國對華是「尋求競爭，

而不是衝突」，實為胡言亂語。應該反過來說，美國要對中國處處尋找「衝突」，不僅在經貿、

科技、企業甚至人員上的種種衝突，近年更加強在主權、內政甚至軍事上的衝突，力求找個「藉

口」，找機會圍堵、攬炒甚至封殺中國，以改變如拜登所言之「世界局勢不再是『中國崛起，美

國衰落』」醜態，才能夠與中國「競爭」，否則美國佬老老實實的講「競爭」，而不謀「衝突」

，就永遠壓不倒中國。

尤其是拜登要美國「在促進美國利益和造福世界情況下」的前題，才「致力於和中國合作」

，就可見美國仇華反華的情緒高漲到也要發瘋：美國要講求單方的利益，才與中國合作，否則就

有「競爭」和「衝突」？小小雞也不會相信黃鼠狼「合作」！

（三）防狼之心不可無，中國要防美和對美帝種種惡思劣行作狠狠反擊，否則便肯定被美欺

。更重要的，是中國千萬不要受到美帝任何干擾，繼續採取自力更生、自我創新和自強不息的穩

中有進發展，把中國經濟社會發展更美更好，讓中國特式的社會主義發揮得更淋漓盡致，與以第

三世界和發展中國家甚至各世界各國更密切的友好聯繫及合作，建立和平、平等、共同富裕國際

社會。此乃美帝最痛恨之處。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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