《異動股》百度、京東低開３％，傳美國擬限制投資中國先進技術

《經濟通通訊社１０日專訊》百度（０９８８８）現價跌３﹒４３％，報１４６﹒４元，以

現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒９１％；該股成交約２７萬股，涉資３８８５萬元。

據《紐約時報》引述消息人士報道稱，美國擬推行新規定，以限制美國企業向中國發展先進

技術提供資金。華府也與歐盟等盟友接觸，尋求共同實施相關限制，以確保切斷中國發展先進科

技所須的資金來源。

報道沒提及新限制的細節，但大致上將是要求美國企業作出相關投資前，須向當局申報，針

對的業務範疇將是先進科技。

科技股受挫，在美上市中概股跌幅更甚；京東集團（０９６１８）跌３﹒３８％，報２１７

元；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌４﹒２９％，報１７８﹒６元；阿里（０９９８８）跌

０﹒２８％，報１０７﹒３元；網易（０９９９９）跌０﹒３５％，報１４２﹒７元；小鵬汽車

（０９８６８）跌３﹒９７％，報３８﹒７元；理想汽車（０２０１５）跌２﹒６３％，報

１００﹒１元。

現時，恒生指數報２１５５９，跌６４點或跌０﹒３０％，主板成交１９﹒８６億元。國企

指數報７２７２，跌４１點或跌０﹒５７％。恒生科技指數報４５０９，跌６２點或跌

１﹒３６％。

即月期指新報２１５９４，跌８７點，高水３５點。即月國指期貨報７２８９，跌３５點，

高水１７點。即月科指期貨新報４５１８，跌６１點，高水１３點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １４６﹒４０元 跌３﹒４３％

京東集團（０９６１８） ２１７﹒００元 跌３﹒３８％

阿里（０９９８８） １０７﹒３０元 跌０﹒２８％

網易（０９９９９） １４２﹒７０元 跌０﹒３５％

騰訊（００７００） ３９５﹒００元 跌０﹒１５％

美團（０３６９０） １５２﹒５０元 跌０﹒６５％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １７８﹒６０元 跌４﹒２９％

快手（０１０２４） ６３﹒８５元 跌１﹒７７％

小鵬汽車（０９８６８） ３８﹒７０元 跌３﹒９７％

理想汽車（０２０１５） １００﹒１０元 跌２﹒６３％

蔚來（０９８６６） ８３﹒５５元 跌２﹒９６％

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（ｈｃ）

