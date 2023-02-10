《午市前瞻》恒指短期弱勢惟中線樂觀，京東跌穿上升通道勢穿二百

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收報２１２３７，跌３８７點或１﹒７９％，主

板成交６３９﹒４７億元。恒生中國企業指數報７１４４，跌１６９點或２﹒３２％。恒生科技

指數報４３８７，跌１８４點或４﹒０４％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８６﹒６元，跌９元或２﹒２８％，成交５４﹒５７億元；美

團收報１４５﹒８元，跌７﹒７元或５﹒０２％，成交４１﹒８６億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

１０４﹒３元，跌３﹒３元或３﹒０７％，成交２６﹒９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊曾永堅：１０天線已跌穿２０天線確認短期跌勢＊



恒指昨日反彈３４０點後，今日上午已跌超過３８０點，完全回吐昨日升幅。椽盛資本投資

總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，恒指１０天線已跌穿２０天線，技術上正式確認短期跌勢

。他指，由去年１０月底至１月高位計，以黃金比例０﹒３８２倍計算，恒指跌至１９５００至

１９６００水平亦未算跌穿中長線升浪。技術上，目前恒指５０天線亦升破２５０天線，證明中

長線走勢仍算樂觀，故料恒指跌至５０天線會有一定支持力度。



＊京東未有吸引資金部署誘因＊



外媒報道，美國計劃推行新規定，限制美國企業向中國發展先進技術提供資金；今早科技股

顯著向淡，在美上市中概股表現弱勢，京東（０９６１８）及百度（０９８８８）愈跌愈有，上

午最多跌超過６％。曾永堅指美國對中國不友好消息時有出現，市場已預期並已反映在股價上。

他指出，科技股之中，電商股及先進技術股分別面對不同的處境；電商股若目前未再出現較

大的監管，政策上仍相對有利資金吸納電商股。但以京東而言，雖然環境有利，但暫時未有刺激

市場大舉入手部署的利好因素，未有一個吸引資金憧憬高增長的誘因，故京東的投資吸引力在中

資科技股當中較為失色。技術上，京東走勢亦較差，目前已跌穿５０及２５０天線等中長線指標

，同時亦跌穿去年１０月底以來的上升通道，或有可能要下試２００元尋支持。



＊百度ＡＩ研發能力有望支持中長線股價＊



至於百度，近期市場憧憬其ＡＩ技術發展，曾永堅指百度於ＡＩ研發方面是中國市場龍頭，

但隨後市場將轉為關注其ＡＩ機械人「文心一言」進一步落地及商業化表現，觀望之後帶來的收

入，料屆時將對百度更為有利。他亦看好百度中長發展，倚賴其高度研發能力，股價即使跌穿

２０天線支持位，亦值得吸納作中長線部署。（ｈｃ）

