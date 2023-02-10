【企業盈警】堅寶國際（６７５）料去年盈轉虧蝕不多於２００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》堅寶國際（００６７５）發盈警，預期２０２２年度將錄得虧

損不多於２００萬元，而２０２１年度錄得純利６３２９﹒７５萬元。

集團解釋，錄得虧損主要歸因於烏克蘭戰爭對集團客戶向歐洲市場銷售成品產生不利影響；

通脹持續上升減低該等市場的消費者於此期間的消費意慾，令集團收入減少約３５％至４０％；

及若干於２０２３年及２０２４年到期的遠期貨幣合約的公平價值虧損約４２０萬元，該等合約

是為管理人民幣波動對集團製造成本的影響而訂立的。（ａｃ）

