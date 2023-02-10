【企業盈警】盛諾集團（１４１８）料去年盈轉虧蝕近３５００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》盛諾集團（０１４１８）發盈警，預期２０２２年財政年度將

錄得除稅後虧損不低於３５００萬元，而２０２１年度之除稅後溢利約為３１００萬元。此乃主

要歸因於新冠疫情持續爆發，嚴重削弱本地及國際消費市場以及集團之銷售，而上述因素之影響

亦導致集團供應鏈及物流成本增加。（ａｃ）

