《美元走勢－羅明立》美匯５０天平均線仍然有壓力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒５９ １３１﹒８９ １３０﹒４６

歐元╱美元 １﹒０７４２ １﹒０７４３ １﹒０７１７

英鎊╱美元 １﹒２１１５ １﹒２１０ １﹒２０９０

美元╱瑞郎 ０﹒９１９０ ０﹒９２１８ ０﹒９１８５

美元╱港元 ７﹒８４９８ ７﹒８４９９ ７﹒８４８９

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《美元走勢》德國１月消費物價指數報８﹒７％，高於前值的８﹒６％但較預期低，美國上

周初次申領失業救濟人數增加至１９﹒６萬人，而持續申領失業救濟人數則增至１６８﹒８萬人

，雖較預期為高，但仍處於歷史低位，就業市場保持一定的韌性。市場預計美聯儲局的指標利率

將在７月達到峰值，大概略高於５％，美匯指數上日先跌後回升，５０天平均線仍然有壓力。

並非票委的奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金周四（９日）表示緊縮的貨幣政策已使美國經濟出

現放緩，美聯儲局在未來將更謹慎地採取行動；雖然過去幾個月通脹數據有改善，但局方需要看

到通脹回落是在可持續的狀態，他同時在認為這之前還有一段路要走。歐元升至１﹒０７９０後

回落，短期可能繼續１﹒０６５０╱１﹒０８５０之間波動。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７８０ １﹒０６８０ １﹒０８３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒６９８０ ０﹒６８８０ ０﹒７０１０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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