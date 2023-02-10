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10/02/2023 16:59

《美元走勢－羅明立》美匯５０天平均線仍然有壓力

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒５９　１３１﹒８９　１３０﹒４６
　　歐元╱美元　１﹒０７４２　１﹒０７４３　１﹒０７１７
　　英鎊╱美元　１﹒２１１５　１﹒２１０　　１﹒２０９０
　　美元╱瑞郎　０﹒９１９０　０﹒９２１８　０﹒９１８５
　　美元╱港元　７﹒８４９８　７﹒８４９９　７﹒８４８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》德國１月消費物價指數報８﹒７％，高於前值的８﹒６％但較預期低，美國上
周初次申領失業救濟人數增加至１９﹒６萬人，而持續申領失業救濟人數則增至１６８﹒８萬人
，雖較預期為高，但仍處於歷史低位，就業市場保持一定的韌性。市場預計美聯儲局的指標利率
將在７月達到峰值，大概略高於５％，美匯指數上日先跌後回升，５０天平均線仍然有壓力。
　　並非票委的奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金周四（９日）表示緊縮的貨幣政策已使美國經濟出
現放緩，美聯儲局在未來將更謹慎地採取行動；雖然過去幾個月通脹數據有改善，但局方需要看
到通脹回落是在可持續的狀態，他同時在認為這之前還有一段路要走。歐元升至１﹒０７９０後
回落，短期可能繼續１﹒０６５０╱１﹒０８５０之間波動。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０７８０　１﹒０６８０　１﹒０８３０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　賣出澳元　０﹒６９８０　０﹒６８８０　０﹒７０１０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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