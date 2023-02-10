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即市新聞

10/02/2023 11:42

【通關復常】香港與內地及澳門通關滿月，銀聯卡跨境交易增長顯著

　　《經濟通通訊社１０日專訊》自１月８日至今，香港和內地、澳門恢復通關一個月，三地居
民逐漸恢復正常往來，銀聯卡跨境交易快速增長，特別是以銀聯卡通過銀聯二維碼和銀聯手機閃
付等移動支付方式付款，交易增長尤其明顯。
　　截至２月７月通關滿一個月的數據顯示，澳門用戶來香港的商鋪交易增長最為顯著，其中銀
聯實體卡交易筆數增長近１０倍，銀聯移動支付交易筆數增長更高達３３倍。澳門用戶在內地的
移動支付筆數也大增數倍。
　　香港用戶的交易增長同樣十分明顯，在內地使用銀聯二維碼交易筆數已超疫情前同期數據。
香港用戶在內地的各類交易中，以免稅店、交通和旅行社的交易筆數增長最為顯著，分別超過３
倍、２倍和２倍。至於在澳門，香港居民仍較熱衷使用實體卡，交易筆數增長近兩倍，在各類交
易中，以百貨、免稅店、餐飲等商戶場景交易最為頻繁。
　　內地消費者也為香港商戶帶來活力，數據顯示，各類交易的總金額和筆數均增長超過一倍，
其中本地百貨商場、國際知名品牌，交易量增幅最為顯著，高達數倍。至於交通類別的交易，交
易金額和筆數增長均達６０倍。在新春期間，內地用戶在大商戶的交易金額增長更為顯著，多家
國際知名品牌及珠寶禮品等場景增幅超１０倍，顯示內地遊客強大的消費能力，為本地零售業注
入一劑強心針。
　　目前內地有數千萬商戶支持銀聯二維碼和銀聯手機閃付，港澳用戶來到內地後，打開雲閃付
Ａｐｐ或其他支持銀聯二維碼的錢包出示中國內地模式的付款碼，即可滿足用戶在內地的衣食住
行、消閑娛樂等各類生活所需。（ｂｉ）
　

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