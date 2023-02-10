【地皮截標】荃灣寶豐路住宅地至少收十標書，新加坡財團罕有入標

《經濟通通訊社１０日專訊》荃灣寶豐路住宅地今中午１２時截標，據截標現場所見，至少

收１０份標書，獨資參與包括長實（０１１１３）、遠東發展（０００３５）、信置

（０００８３）、嘉華國際（００１７３）、佳明（０１２７１），其他發展商包括鷹君

（０００４１）；及４家不知名發展商，當中有據稱為新加坡背景的財團入標。

佳明集團執行董事曾嘉敏表示，是次出價會較保守，由於考慮到地點及配套因素，並需興建

宿舍，施工時間緊絀。

嘉華國際香港地產發展及租務總監尹紫薇表示，入標乃因看好地皮環境清靜，高層住戶將享

有海景，相關發展限制亦已計算在成本以內。對於近期賣地市場接連流標，她稱，市場正值轉捩

點，政府與發展商估價有落差，但料情況稍後回穩。

綜合市場估算，該地皮估值約約１１億至１５億元，每呎樓面地價介乎約３５００元至

４８００元，鄰近壹號九龍山頂、翠濤閣、灣景花園、麗城花園。項目地盤面積８９９８９平方

呎，最高樓面面積３１﹒４萬平方呎，料提供約４９０伙。

此外，中標發展商需負責擴闊該段寶豐路及提供行人設施，且在地皮上興建一所智障人士輔

助宿舍；公共交通落客及候車處。另需就項目提交噪音、排污、排水及交通等評估報告。

（ｒｈ）

