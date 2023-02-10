《經濟通通訊社１０日專訊》指數公司ＭＳＣＩ明晟公布季度指數成分股檢討結果，當中香
港指數沒有新增股份，只是剔出港燈（０２６３８）。２月２８日收市後生效。（ｃｌ）
10/02/2023 09:16
ＭＳＣＩ香港指數剔出港燈，２月底收市後生效
《經濟通通訊社１０日專訊》指數公司ＭＳＣＩ明晟公布季度指數成分股檢討結果，當中香
港指數沒有新增股份，只是剔出港燈（０２６３８）。２月２８日收市後生效。（ｃｌ）
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