【通關復常】通關滿月，銀聯內地與港澳間跨境交易大增

《經濟通通訊社１０日專訊》自１月８日至今，香港和內地、澳門恢復通關一個月，三地居

民逐漸恢復正常往來，銀聯卡跨境交易快速增長，特別是以銀聯卡通過銀聯二維碼和銀聯手機閃

付等移動支付方式付款，交易增長尤其明顯。



＊澳門用戶來港使用銀聯實體卡交易筆數增近１０倍＊



截至２月７月通關滿一個月的數據顯示，澳門用戶來香港的商鋪交易增長最為顯著，其中銀

聯實體卡交易筆數增長近１０倍（同比，下同），銀聯移動支付交易筆數增長更高達３３倍。澳

門用戶在內地的移動支付筆數也大增數倍。這顯示澳門居民在通關後的出行最為活躍，尤其熱衷

到訪香港。

香港用戶的交易增長同樣十分明顯，香港用戶在內地的各類交易中，以免稅店、交通和旅行

社的交易筆數增長最為顯著，分別超過３倍、２倍和２倍。至於在澳門，香港居民仍較熱衷使用

實體卡，交易筆數增長近兩倍，在各類交易中，以百貨、免稅店、餐飲等商戶場景交易最為頻繁

。



＊內地用戶在港交易額增長逾倍＊



內地消費者也為香港商戶帶來活力，數據顯示，各類交易的總金額和筆數均增長超過一倍，其

中本地百貨商場、國際知名品牌，交易量增幅最為顯著，高達數倍。另外值得一提的有交通類別

的交易，交易金額和筆數增長均達６０倍，顯示銀聯近年大力拓展香港公共交通領域取得了豐碩

的成果。而在新春期間，內地用戶在大商戶的交易金額增長更為顯著，多家國際知名品牌及珠寶

禮品等場景增幅超１０倍，顯示內地遊客強大的消費力，為本地零售業注入一劑強心針。

（ｃｌ）

