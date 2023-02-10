【夜期時段】即月期指最新報２１１９９點，跌３３點，高水９點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１２２２點，跌１０點，高水

３２點，最新報２１１９９點，跌３３點，高水９點，合約成交４１３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１４８點，升１點，高水２２點，最新報７１３６點，跌

１１點，高水１０點，合約成交４９１張。

