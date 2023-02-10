【企業盈警】梁志天設計集團料去年轉蝕６０００萬－６５００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》梁志天設計集團（０２２６２）發盈警，預期集團２０２２年

全年錄得介乎約６０００萬至約６５００萬元虧損，對比２０２１年同期則錄得約２９０萬元溢

利。

集團認為，財務表現轉弱主因收入及毛利率下降，因疫情導致集團的新簽訂項目數量下降及

延長進度的項目數量增加；及因期內人民幣貶值，致匯兌有所變化，本年度錄得匯兌損失，對比

上年度則錄得匯兌收益。（ｒｈ）





