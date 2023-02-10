【企業盈警】九倉料去年轉盈為虧，須作非現金及未變現減值撥備

《經濟通通訊社１０日專訊》九龍倉集團（００００４）公布，集團截至去年１２月３１日

止年度，可能錄得虧損，比對截至２０２１年１２月３１日止年度錄得股東應佔盈利６０﹒１９

億元。儘管有上述情況，集團的整體財政狀況仍然穩健。

內地發展物業市場在去年非常疲弱，銷售量和價格均大幅下跌，銷售確認金額亦受到影響，

因此有必要作出非現金及未變現減值撥備。（ｂｎ）

