《經濟通通訊社１０日專訊》九龍倉集團（００００４）公布，集團截至去年１２月３１日
止年度，可能錄得虧損，比對截至２０２１年１２月３１日止年度錄得股東應佔盈利６０﹒１９
億元。儘管有上述情況，集團的整體財政狀況仍然穩健。
內地發展物業市場在去年非常疲弱，銷售量和價格均大幅下跌，銷售確認金額亦受到影響，
因此有必要作出非現金及未變現減值撥備。（ｂｎ）
10/02/2023 16:49
【企業盈警】九倉料去年轉盈為虧，須作非現金及未變現減值撥備
《經濟通通訊社１０日專訊》九龍倉集團（００００４）公布，集團截至去年１２月３１日
止年度，可能錄得虧損，比對截至２０２１年１２月３１日止年度錄得股東應佔盈利６０﹒１９
億元。儘管有上述情況，集團的整體財政狀況仍然穩健。
內地發展物業市場在去年非常疲弱，銷售量和價格均大幅下跌，銷售確認金額亦受到影響，
因此有必要作出非現金及未變現減值撥備。（ｂｎ）
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