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10/02/2023 16:58

【企業盈警】九倉置業料去年盈轉虧，重估虧損達上半年逾兩倍

　　《經濟通通訊社１０日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布，集團截至去年１２月３１日
止年度可能錄得虧損，比對截至２０２１年１２月３１日止年度錄得股東應佔盈利４３﹒９１億
元。
　　集團表示，香港投資物業的資本價值一直疲軟。根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結
果顯示，截至去年１２月３１日止年度的重估虧損總額可能是該年度首六個月所錄得的兩倍以上
。儘管有上述情況，集團的整體財政狀況仍然穩健。重估虧損乃非現金及未變現的項目。
（ｂｎ）

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