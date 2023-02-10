領展（００８２３）：折讓近三成「五供一」，籌資１８８億元

《經濟通通訊社１０日專訊》領展（００８２３）上市以來首度供股，宣布以全面包銷方式

進行「五供一」的供股集資，每個供股基金單位認購價４４﹒２元，較周四收報６２﹒８元，折

讓２９﹒６％，籌集約１８８億元（扣除開支前，並假設未償可轉換債券未獲轉換）或約１８５

億元（扣除開支後）。

方式為按每個供股基金單位４４﹒２元的認購價以供股方式發行約４﹒２６億元個供股基金

單位，基準為於記錄日期每持有五個現有基金單位可獲配發一個供股基金單位。如因未償可轉換

債券獲悉數轉換而於記錄日期或之前發行新基金單位，領展房產基金按相同的認購價及供股基準

方式發行約４﹒３８億個供股基金單位，預期可籌集約１９３億元（未扣除開支前）或約１９０

億元（扣除開支後）。

預計供股所得款項淨額將用於償還現有債務、探索投資機遇及用作一般營運資本。供股所得

款項淨額的約４０％至５０％將用於償還下列現有債務：２０２３年到期的總額約７０至８０億

元的現有銀行貸款；及２０２４年１月１日之後到期的約１０至２０億元的循環銀行貸款；及用

作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇，尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦

公室及物流板塊。

截至公告日期，供股所得款項淨額沒有被指定用於任何具體的投資機遇。

領展表示，進行供股之理由及裨益供股旨在立即壯大領展房產基金的資本基礎，部署增長新

征程。供股計劃按包銷協議的條款及條件由牽頭包銷商滙豐銀行、星展銀行及摩根大通全額包銷

。滙豐銀行為供股計劃的獨家全球協調人。

管理人將向聯交所申請自本月１３日上午９時起在聯交所恢復交易。（ｂｎ）

