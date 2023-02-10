【ＡＩ熱潮】騰訊稱計劃開發類似ＣｈａｔＧＰＴ的人工智能技術

《經濟通通訊社１０日專訊》騰訊（００７００）發言人表示，該公司有計劃開發類似
ＣｈａｔＧＰＴ的工具，以及人工智能生成內容（ＡＩＧＣ）工具，已經展開研發工作。
發言人指出，一直在有序進行針對這些人工智能技術的專門研究，而該公司將繼續投資於人
工智能技術的研發，探索在人工智能模型、機器學習算法和自然語言處理等領域的應用。
（ａｃ）
【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇
|開市Good Morning10/02/2023
溫鋼城：戰爭為中化化肥今年純利添變數 若股價守穩十天線宜續持有
|市場動向10/02/2023
香港O2O領先典範大獎2022 表揚業界十大精英
|中國故事09/02/2023
拜登否認中美關係重創 監管降溫AI潮 滬指升1%
|財經熱話09/02/2023
【復常炒D乜】澳門博彩業復甦在望獲大行唱好 美高梅永利澳門業績縱麻麻齊勁彈
|香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】ACCA料本財年赤字1560億 續派1萬元消費券
|香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元 籲採取短期紓困措施
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰