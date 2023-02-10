【ＡＩ熱潮】騰訊稱計劃開發類似ＣｈａｔＧＰＴ的人工智能技術

《經濟通通訊社１０日專訊》騰訊（００７００）發言人表示，該公司有計劃開發類似

ＣｈａｔＧＰＴ的工具，以及人工智能生成內容（ＡＩＧＣ）工具，已經展開研發工作。

發言人指出，一直在有序進行針對這些人工智能技術的專門研究，而該公司將繼續投資於人

工智能技術的研發，探索在人工智能模型、機器學習算法和自然語言處理等領域的應用。

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