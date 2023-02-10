【企業盈警】珠江船務（５６０）料去年多賺５０％至７０％

《經濟通通訊社１０日專訊》珠江船務（００５６０）發盈警，預期２０２２年度的溢利較

２０２１年同期上升約５０％至７０％。溢利增加的主要原因是受益於集團港口物流業務的增長

，其中包括倉儲業務及增值服務的大幅增加。（ａｃ）

