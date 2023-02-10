【香港政情】謝展寰與深圳市領導會面，就深港環保產業合作交流

《經濟通通訊社１０日專訊》環境及生態局局長謝展寰今日與深圳市人民政府副市長張華，

以及深圳市人民政府辦公廳、深圳市人民政府港澳事務辦公室和深圳市生態環境局官員會面，就

深港兩地環保產業合作和垃圾處理設施規劃建設營運方面作交流。環境及生態局常任秘書長（環

境）謝小華亦有出席上述會議，並與深圳市生態環境局官員就生物多樣性保護、空氣質素、協同

推進深圳河灣流域水環境質量提升、減廢回收等事宜作進一步討論。

香港政府與深圳市政府一直緊密聯繫，在區域空氣質素、廢物管理、改善水體水質、后海灣

濕地保育、促進環保產業合作等範疇交流信息和分享知識，以配合國家規劃及發展。

謝展寰表示，特區政府會繼續致力與粵港澳大灣區其他城市，特別是毗鄰的深圳市，加強在

環境生態保護方面的合作，攜手應對兩地人民共同關注的環境保護事宜，並為國家的減碳工作作

出積極貢獻，邁向碳中和目標。

深圳市生態環境局代表於同日下午，在環境保護署人員陪同下參觀新界東北堆填區，了解處

置廢物的工作，包括利用先進的堆填技術，把對附近居民及環境的影響減至最低。

深圳市代表團明日（１１日）在環境及生態局和漁農自然護理署人員陪同下到訪大帽山郊野

公園及米埔自然護理區，了解香港自然環境保護及生態保育工作方面的經驗。（ｃｌ）

