《小傳日記》ＱＱ牛一懷緬吓，點知冧完ｓｅｒｖｅｒ又冧價！

《小傳日記》魚缸呢排真係弱爆，跌完仲有得跌，今日就係美國嗰邊又話要限制投資神州先

進科技，於是就借勢狂沽科技股，尤其之前爆上嘅百度（０９８８８）今日跌得仲甘，完場又唔

見多７巴仙，之前炒ＡＩ嗰啲都已經回吐曬仲要嘔凸。

今日科技股都算係當黑，原來今日科技股血崩嘅時侯，同時又係ＱＱ（００７００）旗下真

嗰個通訊ＱＱ２４歲生日，不過今日ＱＱ都唔見３巴仙，真係夠曬喜慶。唔只係咁，衰開有條路

，今日連ＱＱ都冧埋ｓｅｒｖｅｒ！今朝好多用戶都發現忽然用唔到ＱＱ，包括Ｍａｃ版登錄唔

到，手機版又收發唔到。好快就有內部人員透露，可能真係因為好多人醒起佢今日牛一，所以連

平時唔ｌｏｇ ｉｎ嘅人都入去湊吓熱鬧，一時間塞爆咗。

而ＱＱ就喺微博回應：「看來是鵝的祝壽隊伍太龐大，服務器擠爆了……別擔心，現在已經

恢復啦」。不過有好多人都喺下面贈興，唔冧都醒唔起自己有個ＱＱ！事關ＱＱ主要都係ＰＣ機

先會用，但係而家主要都係用電話，所以好多以前用開ＱＱ嘅都已經用緊Ｗｅｃｈａｔ。其實神

州用ＱＱ就等於香江呢邊用ＭＳＮ一樣，都係青春嘅歷史回憶，尤其是８０後９０後就最有共鳴

。不過ＭＳＮ已經收咗檔好多年，要搵回憶都搵唔到，相反神州同胞仲可以間唔中入吓ＱＱ掃吓

塵。

講返ＱＱ，今日為咗ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ ｔｏ ｍｅ，仲特登搵咗「

１０２０１號」用戶，原來就係１９９９年第一個試用ＱＱ嘅用家，佢回憶返第一次用ＱＱ嘅感

覺就好似入咗新世界咁，而家ＱＱ股價比起上市當年都一樣係另一個新世界咁啦，請請！



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