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10/02/2023 10:36

《積金有道－劉家怡》在職港人迎社會復常，勿忘退休準備

　　《積金有道》隨著香港疫後復常，港人外遊需求急增，開關即飛去世界各地「打卡」，社交
平台亦開始湧現旅遊吃喝玩樂的相片及相關資訊，這個現象正正與我們最近發布的「ＡＩＡ理想
退休生活調查」第十四期結果　頗為吻合，反映出在港職人存在「報復式」消費、旅遊心態。不
過大家作消費旅遊之同時，也不要影響自己的退休儲蓄。
　　我們先分享今期一些調查結果，過去三年因為疫情，我們見到不少港人減少外遊，購物意欲
下降，有４７％受訪者表示個人儲蓄因而有所增加，當中超過四成受訪者（４１％）的個人儲蓄
在此段期間增加超過４萬港元。但待復常後，情況又如何？我們的調查發現，有７３％受訪者表
示會在社交復常後增加娛樂消費，５８％計劃通關後動用儲蓄作報復式旅遊，４６％計劃在未來
３至６個月內外遊，計劃花費的金額為２２９１８港元（中位數），主要用於機票、酒店住宿、
購物上。
　　香港社會逐步踏上復常之路固然是好，我們也明白大眾疫後渴望購物、旅行，好好慰勞自己
，但大家也不要影響退休儲蓄規劃，在消費之餘，仍須緊記審慎理財，尤其要平衡消費及儲蓄，
建立持之以恆的儲蓄習慣。大家不妨透過定期、定額供款去維持「儲蓄」的持續性。只要堅守儲
蓄規律、累積財富，伴隨而來的是「安全感」，自然更有信心面對變幻的未來，亦可以打造無憂
退休生活。
　　強積金是港人重要的退休保障支柱之一，正所謂「積少成多」，大家千萬不要看輕每月一千
幾百元的強積金供款，今日儲蓄的每一元，在複息效應下可發揮「錢滾錢」作用，將每次到期的
本金加上回報，成為下一期的本金自動滾存再作投資。當我們越早以複息方法開始強積金投資，
便有更長的時間讓本金及回報以複息滾存增值，讓「大雪球」在強積金投資旅程上會越滾越大　
，所產生的回報也有機會愈大，打工仔更有機會累積豐盛退休儲備。
　　隨著通脹不斷升溫，生活開支亦隨之而增加，大家要加把勁，行有餘力時考慮加碼儲蓄或投
資，舉例，本年度稅季將完結，大家不妨考慮作強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），既可收窄
退休儲備缺口，又可享扣稅優惠，一舉兩得。大家外遊散心時，也要確保這些短期、大筆開支，
不會對退休等長線規劃構成重大影響，才能令「健康長久好生活」這個終極目標成真。筆者在此
，祝願大家兔年順利，出入平安。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》
　
＊本文章內容僅供參考用途，閣下不應將之視為ＡＩＡ的專業建議。投資涉及風險，投資表現及
回報可跌可升。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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