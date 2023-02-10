《積金有道－劉家怡》在職港人迎社會復常，勿忘退休準備

《積金有道》隨著香港疫後復常，港人外遊需求急增，開關即飛去世界各地「打卡」，社交

平台亦開始湧現旅遊吃喝玩樂的相片及相關資訊，這個現象正正與我們最近發布的「ＡＩＡ理想

退休生活調查」第十四期結果 頗為吻合，反映出在港職人存在「報復式」消費、旅遊心態。不

過大家作消費旅遊之同時，也不要影響自己的退休儲蓄。

我們先分享今期一些調查結果，過去三年因為疫情，我們見到不少港人減少外遊，購物意欲

下降，有４７％受訪者表示個人儲蓄因而有所增加，當中超過四成受訪者（４１％）的個人儲蓄

在此段期間增加超過４萬港元。但待復常後，情況又如何？我們的調查發現，有７３％受訪者表

示會在社交復常後增加娛樂消費，５８％計劃通關後動用儲蓄作報復式旅遊，４６％計劃在未來

３至６個月內外遊，計劃花費的金額為２２９１８港元（中位數），主要用於機票、酒店住宿、

購物上。

香港社會逐步踏上復常之路固然是好，我們也明白大眾疫後渴望購物、旅行，好好慰勞自己

，但大家也不要影響退休儲蓄規劃，在消費之餘，仍須緊記審慎理財，尤其要平衡消費及儲蓄，

建立持之以恆的儲蓄習慣。大家不妨透過定期、定額供款去維持「儲蓄」的持續性。只要堅守儲

蓄規律、累積財富，伴隨而來的是「安全感」，自然更有信心面對變幻的未來，亦可以打造無憂

退休生活。

強積金是港人重要的退休保障支柱之一，正所謂「積少成多」，大家千萬不要看輕每月一千

幾百元的強積金供款，今日儲蓄的每一元，在複息效應下可發揮「錢滾錢」作用，將每次到期的

本金加上回報，成為下一期的本金自動滾存再作投資。當我們越早以複息方法開始強積金投資，

便有更長的時間讓本金及回報以複息滾存增值，讓「大雪球」在強積金投資旅程上會越滾越大

，所產生的回報也有機會愈大，打工仔更有機會累積豐盛退休儲備。

隨著通脹不斷升溫，生活開支亦隨之而增加，大家要加把勁，行有餘力時考慮加碼儲蓄或投

資，舉例，本年度稅季將完結，大家不妨考慮作強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），既可收窄

退休儲備缺口，又可享扣稅優惠，一舉兩得。大家外遊散心時，也要確保這些短期、大筆開支，

不會對退休等長線規劃構成重大影響，才能令「健康長久好生活」這個終極目標成真。筆者在此

，祝願大家兔年順利，出入平安。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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