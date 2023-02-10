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10/02/2023 16:13

恒指低收４３３點報２１１９０，百度碧服齊瀉逾７％，京東跌６％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，港股向下，恒生指數全日收報
２１１９０，跌４３３點或２﹒０１％，主板成交１１９７﹒８１億元。恒生中國企業指數報
７１２６，跌１８７點或２﹒５６％。恒生科技指數報４３６２，跌２０９點或４﹒５８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報３８３﹒４元，跌１２﹒２元或３﹒０８％，成交９５﹒５４億
元；美團收報１４８﹒１元，跌５﹒４元或３﹒５２％，成交６８﹒１５億元；阿里巴巴－ＳＷ
收報１０４﹒１元，跌３﹒５元或３﹒２５％，成交４６﹒７４億元。國指三大成交股份依次為
騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

　　百度（０９８８８）收跌７﹒３９％，報１４０﹒４元，該股成交約１８０１萬股，涉資
２５﹒６８億元，盤中高見１４７﹒２元，最低見１３９﹒３元；碧桂園服務（０６０９８）跌
７﹒１３％，收報１６﹒４２元；京東集團（０９６１８）跌６﹒３２％，收報２１０﹒４元；
申洲國際（０２３１３）跌５﹒５９％，收報９３﹒６５元。
　　另外，阿里健康（００２４１）收跌５﹒１７％，報６﹒０５元，該股成交約７７７８萬股
，涉資４﹒７１億元，盤中高見６﹒３５元，最低見５﹒９５元；安踏體育（０２０２０）跌
５﹒０３％，收報１０９﹒６元；舜宇光學科技（０２３８２）跌５﹒０１％，收報１０２﹒４
元；翰森製藥（０３６９２）跌４﹒４％，收報１５﹒２元。（ｋｙ）

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