恒指低收４３３點報２１１９０，百度碧服齊瀉逾７％，京東跌６％

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股三大指數齊跌，港股向下，恒生指數全日收報

２１１９０，跌４３３點或２﹒０１％，主板成交１１９７﹒８１億元。恒生中國企業指數報

７１２６，跌１８７點或２﹒５６％。恒生科技指數報４３６２，跌２０９點或４﹒５８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３８３﹒４元，跌１２﹒２元或３﹒０８％，成交９５﹒５４億

元；美團收報１４８﹒１元，跌５﹒４元或３﹒５２％，成交６８﹒１５億元；阿里巴巴－ＳＷ

收報１０４﹒１元，跌３﹒５元或３﹒２５％，成交４６﹒７４億元。國指三大成交股份依次為

騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ

。

百度（０９８８８）收跌７﹒３９％，報１４０﹒４元，該股成交約１８０１萬股，涉資

２５﹒６８億元，盤中高見１４７﹒２元，最低見１３９﹒３元；碧桂園服務（０６０９８）跌

７﹒１３％，收報１６﹒４２元；京東集團（０９６１８）跌６﹒３２％，收報２１０﹒４元；

申洲國際（０２３１３）跌５﹒５９％，收報９３﹒６５元。

另外，阿里健康（００２４１）收跌５﹒１７％，報６﹒０５元，該股成交約７７７８萬股

，涉資４﹒７１億元，盤中高見６﹒３５元，最低見５﹒９５元；安踏體育（０２０２０）跌

５﹒０３％，收報１０９﹒６元；舜宇光學科技（０２３８２）跌５﹒０１％，收報１０２﹒４

元；翰森製藥（０３６９２）跌４﹒４％，收報１５﹒２元。（ｋｙ）

