《品中資－羅國森》人工智能大戰，只有百度（９８８８）是贏家？

《品中資》１月份升幅最大的藍籌股是阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）（下稱阿里）和上次

品評的比亞迪（０１２１１）。踏入２月份，雖然形勢有點逆轉，但始終都是科技股跑出來。無

他，因為２月份之後，市場開始炒作人工智能概念。由於百度－ＳＷ（０９８８８）是內地最大

的人工智能公司，因此，該股成為近日最熱捧的藍籌股之一。

美國人工智能公司ＯｐｅｎＡＩ在２０２２年１１月推出的聊天機器人ＣｈａｔＧＰＴ迅速

成為全球火熱的ＡＩ產品。ＣｈａｔＧＰＴ通過學習和理解人類語言來進行對話，還會根據聊天

的上文下跟用家進行互動，甚至可以撰寫郵件、劇本、文案、翻譯和代碼等，有望成為提高辦公

和學習效率的工具。

綜合來說，這一代的人工智能，最大特點是擁有生成能力（Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ ＡＩ

Ｃｏｎｔｅｎｔ），有機會協助人類處理很多工作（即是可取代很多工種？），甚至可以跟人類

交流，所以稱之為「聊天機械人」。據悉，截至２０２３年１月底止，ＣｈａｔＧＰＴ的月活躍

用戶已經突破了１億，成為史上用戶增長速度最快的消費級應用程序。

幾日前，百度正式宣布，自家開發類似ＣｈａｔＧＰＴ的項目已經成熟，３月份之內會完成

內部測試，即將對外開放，而該項目定名為「文心一言」，英文名ＥＲＮＩＥ Ｂｏｔ。

百度的股價受這個消息刺激，踏入２月份的首個交易日就已經急升９％，收報１４４﹒３元

。稍為整固之後，到了本周二（７日），股價單日再彈升一成半，最高升至１６６﹒３元。但過

去兩日股價出現回吐，昨日（９日）收報１５１﹒６元，比高位回吐大約９％。

去年底時，百度股價才不過１１１﹒７元，以高位計，短短一個多月，股價已經急升近五成

。其實，百度股價在１月份已經蠢蠢欲動，只不過，升幅不太明顯，大約只有一成八，未為投資

者注意。



＊百度上市後一直潛水＊



根據百度公布，她們的人工智能模型跟ＣｈａｔＧＰＴ相類似，並擁有四層架構和全棧布局

，包括底層的芯片、深度學習框架、大模型以及最上層的搜索等應用，其中「文心一言」位於模

型層。

百度於２０００年成立，起家業務或核心業務是搜尋引擎，並於２０１０年起參與開發人工

智能，以提高搜尋效率。即是說，百度是內地最早開發人工智能的科技公司。事實上，百度的業

務定位就是人工智能公司，這一點，百度在港第二上市的招股書中已經清楚指出。

只不過，這個定位沒有為百度股價帶來任何刺激作用。百度於２０２１年３月２３日來港第

二上市，招股價２５２元。但上市接近兩年了，股價從未升越招股價，即是俗語說的一直潛水。

去年１０月３１日是絕大部分股票的一年低位，百度也在當日創下７３﹒７元的歷史新低。

以昨日收市價１５１﹒６元計，百度從低位已經反彈一倍，但距離家鄉價２５２元卻仍有一大段

距離！

到底今次人工智能熱潮是否百度股價的回魂丹？老實說，我沒有太大信心。首先，人工智能

是百度的重點，甚至是最大賣點，正如我所說，在她來港第二上市的時候已經清楚知道，難道當

時的投資者對此視若無睹？還是對百度的人工智能沒有信心？如果真的有信心，我不相信百度的

股價可以疲弱到這個地步。

近日很多券商都有發表研究報告，不約而同指出，百度在人工智能的領域擁有多方面的優勢

。「文心一言」具備跨模態、跨語言的深度語義理解與生成能力，並跟ＯｐｅｎＡＩ的ＧＰＴ模

型類似。另外，百度擁有多個雲計算可用區、龐大的超算集群，旗下的智能雲又可提供不同計算

需求。在大數據的良性循環下，有望變得愈來愈聰明，形成強者愈強效應。



＊應用場景愈多愈著數＊



另外，以專利數目計，百度無疑在內地是龍頭，而當聊天機械人與搜索引擎相結合之後，理

論上可以提高搜尋效果，但最終用戶體驗才是關鍵。而簡單一句就是，到底「文心一言」能否商

業化，即變現能力有多大，現階段仍然是未知之數。

另一邊廂，全球各大科技公司都在摩拳擦掌，紛紛競逐ＣｈａｔＧＰＴ技術和產品。微軟３

年前向ＯｐｅｎＡＩ注資１０億美元，最近更傳出，將追加百億美元投資。同時，該公司也正抓

緊時間讓旗下產品與ＣｈａｔＧＰＴ深度融合。而Ｇｏｏｇｌｅ也宣布，將推出聊天機器人

Ｂａｒｄ，對標ＣｈａｔＧＰＴ（只不過，Ｇｏｏｇｌｅ的Ｂａｒｄ出師不利，在宣傳片中答錯

問題）！

內地方面，阿里的發言人證實，正在開發類似ＣｈａｔＧＰＴ機械人，正進行內部測試；股

王騰訊（００７００）也靜靜地起革命。一時間，人工智能的聊天機械人大戰，有一觸即發之勢

。

我認為，人工智能確實是未來科技的大趨勢，也可以應用在不同的領域，因此，擁有愈多「

場景」的公司，優勢才可以突顯。百度的場景主要集中網上搜尋和智能汽車，深度和廣度未必夠

騰訊和阿里。因此，這場人工智能大戰，應該不只百度是贏家，從投資角度，我寧願加注兩大龍

頭，即騰訊和阿里呢！

最後提一句，筆者下星期外遊，本欄會暫停兩期。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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