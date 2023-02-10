《雷鳴天下－雷鼎鳴》氣球事件背後的中美博弈

《雷鳴天下》美國國務卿布林肯本來計劃在本月初訪問中國，但中國對此一直冷淡處理，甚

至暗示只是他自己想來，中國也只是對此尊重而已；剛好這時有一個中國民用氣象無人氣球，被

風吹至美國，布林肯藉此宣布暫時不去中國了，因為美國的領空主權被中國侵犯了。



為免因不能到訪中國太失面子，美國一口咬定這是間諜氣球，還要動用最先進的戰機，射了

幾枚導彈打爆這氣球，以示這氣球非同等閒。不過，連美國自己的情報人員也在質疑，中國早有

人造衞星監測著美國，何需動用氣球？



這本是一齣很有娛樂性的鬧劇，但背後卻有著雙方複雜的博弈計算。氣球只是小事，是下台

階，重要的是布林肯去不了中國，暴露出美國手上並無多少籌碼。



＊布林肯欲訪華 卻加大冒犯力度＊



布林肯雖計劃到訪中國，但美國並無營造緩和氣氛，反而加大了冒犯中國的力度。美國國會

既授權向台灣販賣「火山布雷系統」，眾議院議長麥卡錫又揚言要訪問台灣；在科技上，美國聲

稱得到日本及荷蘭同意，加強限制對中國的芯片出口；把台積電的不少科技人員轉到美國，更是

被認為在掏空台灣。



但奇便奇在，做了這麼多不友善的小動作後，美國竟又認為中國應繼續借錢給她。





這種思維中國人並不適應。按照中國人的習慣，你有求於我，就算不獻出交換條件，起碼也

要禮貌恭敬，怎會還敢聲大夾惡？但若明白近年美國國務卿及財政部長的文化背景後，便不用感

到奇怪。上任國務卿蓬佩奧是猶太人，現任的布林肯也是猶太人，其曾祖父１９０５年才從烏克

蘭移民美國；財長耶倫是波蘭猶太人的後裔，其丈夫經濟學諾獎得主Ｇｅｏｒｇｅ

Ａｋｅｒｌｏｆ也是猶太人。



＊以威逼手段 與華討價還價＊



猶太人是極其聰明的民族，歷史上與中國人關係很好，宋朝時開封有大量猶太人聚居，並高

度融入了中國社會中。在近代，猶太人被納粹迫害，１９３８年中國駐維也納的總領事何鳳山還

違反上級命令，向數以千計無處可逃的猶太人發出簽證，讓他們可到上海租界及香港暫住，他挽

救的猶太人數目，比電影《舒特拉的名單》（Ｓｃｈｉｎｄｌｅｒ＇ｓ Ｌｉｓｔ）中的

１２００人還要多，以色列政府亦特別感激何鳳山。



也許是因為在近２０００年的歷史中受過多次迫害，不少猶太人有兩種心態，與中國人頗為

不同：一是他們往往把其潛在對手想得很壞，把自己看成是受迫害者，你若向他們解釋自己無意

為難他們，他們不會相信；二是他們絕少願意讓利，凡事要賺到盡，既然對方被視作害他們之人

，怎會讓對方得利？有了這種思維方法，損害了你的利益後，還要你送錢給他，便被當作理想當

然；換言之，與人討價還價時，不一定用利誘，威逼也是一種手段。



＊滿手廢牌 美無談判籌碼＊



中國一早已表明不吃這一套；事實上，美國也根本無牌可打，唯有扮惡嚇唬對方。在中美關

係上，美國的牌都是廢牌，有些議題是無法談的，例如美國早已打算利用台灣打代理人戰爭，還

賣布雷系統給她，鼓勵台灣將來打巷戰，統一後留下特工潛伏搞破壞，這些策略美國不會放棄，

那麼中國還有甚麼可談的？在俄羅斯問題上，中國絕不會讓俄羅斯被整個西方世界攻至倒下，在

這方面美國對中國也不會有甚麼奢望；中國正歡迎產油國把人民幣作為交收貨幣，美國十分不滿

，但也知中國不會放棄，那還有甚麼好談的？要美國放寬對華的科技打壓嗎？就算美國願意，中

國也早已丟去幻想，不會相信。



勉強可談的是貿易與借債，但其實也不會談出重要結果。２０１７年底，時任美國總統特朗

普開始搞貿易戰，當年中美貿易總額是６３５２億美元，美方貿易赤字是３７５２億；２０２２

年中美貿易總額６９０６億，遠超２０１７年，也破了紀錄，美方貿赤則３８２９億，一樣大於

２０１７年。



＊脫勾愈脫愈緊 無減貿赤＊



顯而易見，美方力求與中國脫勾，但愈脫便勾得愈緊，雙方貿易額擴大，美國也沒有減到她

的貿易赤字。至此我們可以見到，正如我多年前預言，美國發動貿易戰必敗無疑，而且又因貿易

戰自設關稅，推高了物價，害苦了美國人民；既然如此，中國對美國撤銷關稅，可當作是可有可

無之事，美國沒有談判籌碼。



至於買美國債，更是與中國戰略背道而馳。俄烏戰爭後美國發起的制裁戰，已向世人顯示，

持有美債隨時被充公，為免無端承受風險，只能唯恐減持得不夠快，耶倫想說服中國買債，豈能

成事？



綜上所述，布林肯就算到訪，也不會有成果；在此時節，既然沒談判籌碼，還想威逼中國讓

利，豈不白痴？布林肯也算知機，借著氣球事件虛晃一招，不去北京，算是聰明了。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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