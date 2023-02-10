《講股論勢－鄭廣復》恒指殺落萬九點機會增，聊天機械人慎防嘔泡

《講股論勢》恒指在農曆新年假期後第二個交易日（１月２７日）高見２２７００點後轉跌

，此高位與２０２１年２月份高位３１１８３點，至２０２２年１０月低位１４５９７點跌浪之

５０％反彈位２２８９０點相差１２０點，當天９日ＲＳＩ達到８６，９周ＲＳＩ達到７６，不

論以上述反彈幅度或以超買程度來看，均滿足了回調的條件，加上由去年１０月以來最多累升的

８１０３點，期間並無實質基本面支持，純粹炒復常憧憬，雖有謂股市領先經濟６個月，但現時

環球處於相對的高息環境及經濟衰退陰霾下，企業盈利前景不確定，股價作出調整極之正常。



＊１９０００為調整支持位＊



恒指上周五（１月２７日）失守２０日ＳＭＡ（現為２１７６１），本周一（６日）進一步

低見２１０８５點，之後連續兩日窄幅整固，昨天借助ＣｈａｔＧＰＴ消息反彈，惟仍受制２０

日ＳＭＡ，惟從日線圖觀察，恒指已連續兩日收低於２０日ＳＭＡ，是去年１０月３１日展開上

升浪以來首次。以較接近的形態及累積升幅比較，２０２０年９月２５日低位２３１２４點至

２０２１年２月１８日高位３１１８３點最接近，在該段升浪中，恒指於２０２１年２月２８日

收低於２０日ＳＭＡ後，至同年７月的四個月期間呈橫行市，最低位２７５０５點於３月２５日

出現，即失守２０日ＳＭＡ約一個月後，由高位計最多下跌了３６７８點。假設今次跌幅一樣，

則恒指低見１９０２２點後才反彈，該位較去年１０月底以來的反彈浪５０％調整位１８６４８

點高３７３點，故１９０００點可視為短期強力支持位。



＊走勢偏淡殺牛贏面高＊



恒指成分股中，比重最大首十隻之中，只有最士輕磅的中國移動（００９４１）仍呈上升形

態及守穩２０日ＳＭＡ（約５５﹒９５）。最重磅的匯控（００００５）及騰訊（００７００）

分別在１月３１日及２月１日失守１０日ＳＭＡ，匯控周三重返該線之上，騰訊昨天重新收高於

１０日ＳＭＡ後今日轉跌，現於１０及２０日ＳＭＡ爭持。比重第三大的友邦（０１２９９）則

自２月初以來多次測試５０日ＳＭＡ（現約８５﹒１６）支持。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，昨天恒指牛證重貨區介乎２１０００至２１０９９點

，而在２１０００至２０５００點間亦有不少牛證，要殺之易如反掌。期指炒家不會浪費力量，

在一個月的時間內將指數舞高弄低，多數只會向一個方向炒，以現時的形勢，向下炒贏面最大。

近日ＣｈａｔＧＰＴ概念股炒得火熱，雖然筆者認為，這個所謂「聊天機械人」在１０年內

將於不同的經濟領域實際運作，但現時只屬起步階段，定必有人乘機搵食，現世代年輕一群已習

慣每天與電腦機械作伴，對虛擬事物接受能力最強，愈是虛無縹緲，只要有概念，有說服力，他

們就會認為愈有價值，若然投資者瘋狂追逐，ＣｈａｔＧＰＴ甚有可能演變成「ｄｏｔ ｃｏｍ

２﹒０」泡沫。ＣｈａｔＧＰＴ的終極目標是發展成為有自學能力及自主思維，具有創意的電

腦，是否人形則不重要。不過，發展至此階段，人纇的生存將會受到威脅。若然ＣｈａｔＧＰＴ

程式只是從龐大的資料庫，為提問者找尋答案，這只是個高階的資料搜尋器而已！



＊ＣｈａｔＧＰＴ對騰訊阿里更有利＊



雖然百度（０９８８８）命名旗下類ＣｈａｔＧＰＴ項目「文心一言」，預期在３月份完成

內部測試，然後公開發布。不過，騰訊、阿里（０９９８８）及華為亦公布申請人機對話相關專

利。以市值來看，百度「只有」不足４０００億元，但騰訊及阿里市值分別高達

３６６４６﹒５５億及２２０５３﹒７億元，百度的盈利及燒錢能力難與上述兩隻大嘢相比，而

且騰訊及阿里業務涉及更多領域，ＣｈａｔＧＰＴ的應用更廣，盈利能力必定比百度強！

由於短期恒指傾向持續下調，令到佔比高達８％及７﹒３４％的騰訊及阿里走勢較差，但百

度今天亦跌穿周二的大陽燭底部１４１﹒５元，收報１４０﹒４元，出現首個技術性轉跌訊號，

雖然股價仍然守穩２０日ＳＭＡ（現約為１３９﹒２４），但移動平均線只在上升或下跌趨勢市

，才可作為支持或阻力線指標，若然趨勢逆轉，咩線都穿！打算買百度，等１２０元才考慮吧！

騰訊則可待回至３２０至３１５元部署，阿里若跌至９３元亦可考慮買入。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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