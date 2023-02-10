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10/02/2023 11:00

《青工俠說－廖錦興》癸卯年中國經濟展望

　　《青工俠說》隨著優化防疫新十條落地，帶領民眾順利過渡春運，沒有出現嚴重爆發，而醫
療系統亦運作正常。二十大後的中央經濟工作會議在去年１２月１５日至１６日在北京舉行並決
議就「穩中求進、統籌協調、安全底線、改善社會心理預期和提振發展信心」四個維度展開工作
，各方專注重啟經濟及民生議題，從而推進其發展。
　
　　去年１２月中共中央、國務院印發《擴大內需戰略規劃綱要（２０２２－２０３５）》（下
稱《綱要》）是為重啟民生經濟列出具體執行工作。《綱要》涵蓋１１個部分，共有３８條，全
面闡釋我國實施擴大內需戰略的規劃背景，明確總體要求並提出政策舉措。由於近年以美國為首
的西方國家已明確展示其強硬的對華政策，各方採取制裁、打壓、圍堵等方針，在經貿上採取單
邊主義，因此我方應以擴大內需、與友好國家及地區發展雙邊經貿關係和開發新興市場等為長遠
發展方向，其中擴大內需更是重中之重。《綱要》指出，構建新發展格局的關鍵在於經濟循環的
暢通無阻。為促進國內大循環更為順暢，我國必須堅定實施擴大內需戰略，以打通經濟循環的堵
點。同時，《綱要》強調錨定２０３５年遠景目標，並綜合考慮發展環境和發展條件。《綱要》
重點內容有以下五點：
一）全面促進消費，加快消費提質升級
二）提高供給質量，帶動需求更好實現
三）深化改革開放，增強內需發展動力
四）扎實推動共同富裕，厚植內需發展潛力
五）提升安全保障能力，務實內需發展基礎
　
　　筆者對第一點「全面促進消費，加快消費提質升級」十分關注，因當中涵蓋多個民生經濟範
疇，如出行（推動汽車電動化、網聯化、智能化）；居住（建立多主體供給、多渠道保障、租購
並舉的住房制度，穩地價、穩房價、穩預期等）；文化和旅遊（發展度假休閒旅遊，拓展多樣化
、個性化、定制化旅遊產品和服務）；教育（推動義務教育優質均衡發展和城鄉一體化）；綠色
低碳消費（促進居民耐用消費品綠色更新和品質升級，大力發展節能低碳建築）。
　
　　而推動「共同富裕」亦是實現民族團結的大方向，其中一個舉措便是通過提高勞動報酬在初
次分配中的比重，堅持居民收入增長和經濟增長基本同步，實施漸進式延遲法定退休年齡，可望
拉近貧富差距。《香港青年工業家協會榮譽會長　廖錦興》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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