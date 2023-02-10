《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行規範金融控股公司關聯交易

《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



出口熱進口忙政策暖，跨境電商春來早

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春節剛過，不少跨境電商企業員工已回歸忙碌的工作狀態，很多企業春節期間甚至沒有休息，一

直在加班加點地生產、打包、出貨??行業迎來「開門紅」。同時，跨境電商再迎政策支持，為

跨境電商行業發展再次注入信心。



新基建春風得意馬蹄疾

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５Ｇ基站、大數據中心、新能源充電樁??這些關鍵詞在近期各地促發展穩增長文件中不斷出現

，折射出各地加快布局新型基礎設施的急迫感。



多層次資本市場賦能轉型升級

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市場人士預計，全面註冊制改革在推進市場制度統一的同時將有效推動多層次資本市場體系發展

，銜接機制將更加通暢，推進形成契合實體經濟不同發展階段的、層層遞進的多層次市場新生態

。





《上海證券報》



資本市場將加快推進基礎制度改革

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全面註冊制改革啟動後，資本市場也將繼續統籌推進各項基礎制度改革，包括繼續完善發行承銷

制度，約束非理性定價；改進交易制度，優化融資融券和轉融通機制；完善上市公司獨立董事制

度；健全常態化退市機制等。



「能量」指標向好釋放工業經濟回暖信號

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工業用電量快速上升，鋼鐵、汽車等相關行業開工率、產能利用率明顯改善，製造業ＰＭＩ重返

擴張態勢……近期，一系列「能量」指標表現向好，工業經濟釋放暖意。



人行規範金融控股公司關聯交易

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人行９日宣布，已制定《金融控股公司關聯交易管理辦法》，明確不得通過金融控股集團對外關

聯交易進行不當利益輸送。《辦法》將於３月１日正式實施。





《證券時報》



上市公司積極出海，外貿業務活力迸發

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隨著多個行業迎來復甦，海外訂單正源源不斷湧來，不少企業趕訂單忙得不亦樂乎，也有企業籌

劃新的海外擴張。今年，穩外貿成為多地經濟發展的關鍵詞，各地的扶持政策也為上市公司外貿

拓展提供了助力。



京滬新增二手房掛牌價有所上漲

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日前，記者對京滬深三地的二手房市場進行了實地調查。從調查結果來看，帶看量回升是三地二

手房市場的共同特徵，另外，北京和上海的二手房成交價仍保持穩定，但新增房源掛牌價均有所

上漲。



無需過慮資金面從緊

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本周，短端資金利率上行較快引發市場關注。一般春節過後受現金回流銀行體系、假期擾動因素

消散等因素影響，市場資金利率通常會較節前走低或基本持平。而近日資金面從緊，不免令人擔

憂人行對維持流動性充裕的態度是否發生調整。（ｌｃ）

