【聚焦數據】中國去年全行業對外直投１４６５億美元，增０﹒９％

《經濟通通訊社１０日專訊》中國商務部公布，２０２２年，克服外部環境的不利影響，中

國對外投資平穩發展，全行業對外直接投資９８５３﹒７億元（人民幣．下同），增長５﹒２％

（折合１４６５億美元，增０﹒９％）。



＊新簽合同額２５３０﹒７億美元，下降２﹒１％＊



其中，對外非金融類直接投資７８５９﹒４億元人民幣，增長７﹒２％（折合１１６８﹒５

億美元，增長２﹒８％）。對外承包工程完成營業額１０４２４﹒９億元人民幣，增長４﹒３％

（折合１５４９﹒９億美元，與上年基本持平）；新簽合同額１７０２１﹒７億元人民幣，增長

２﹒１％（折合２５３０﹒７億美元，下降２﹒１％）。

企業在「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資２０９﹒７億美元，增長３﹒３％，佔同期

總額的１７﹒９％。

部分行業對外投資增長較快。投向批發和零售業２１１億美元，同比增長１９﹒５％。

地方對外投資活躍。地方企業對外投資９３９﹒２億美元，較上年增長１３﹒１％，佔總額

的８０﹒４％，廣東、浙江和上海位列地方對外投資前三位。（ｃｔ）

