  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/02/2023 13:48

【聚焦數據】中國去年全行業對外直投１４６５億美元，增０﹒９％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國商務部公布，２０２２年，克服外部環境的不利影響，中
國對外投資平穩發展，全行業對外直接投資９８５３﹒７億元（人民幣．下同），增長５﹒２％
（折合１４６５億美元，增０﹒９％）。
　
＊新簽合同額２５３０﹒７億美元，下降２﹒１％＊
　
　　其中，對外非金融類直接投資７８５９﹒４億元人民幣，增長７﹒２％（折合１１６８﹒５
億美元，增長２﹒８％）。對外承包工程完成營業額１０４２４﹒９億元人民幣，增長４﹒３％
（折合１５４９﹒９億美元，與上年基本持平）；新簽合同額１７０２１﹒７億元人民幣，增長
２﹒１％（折合２５３０﹒７億美元，下降２﹒１％）。
　　企業在「一帶一路」沿線國家非金融類直接投資２０９﹒７億美元，增長３﹒３％，佔同期
總額的１７﹒９％。
　　部分行業對外投資增長較快。投向批發和零售業２１１億美元，同比增長１９﹒５％。
　　地方對外投資活躍。地方企業對外投資９３９﹒２億美元，較上年增長１３﹒１％，佔總額
的８０﹒４％，廣東、浙江和上海位列地方對外投資前三位。（ｃｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞10/02/2023
李家超與阿聯酋副總統會面　冀與迪拜未來基金會加強合作
人氣文章財經熱話10/02/2023
傳再獲阿布扎比銀行提收購大行升目標價　渣打曾飆逾一成創3年高
人氣文章財經熱話10/02/2023
《午市前瞻》恒指短期弱勢惟中線樂觀 京東跌穿上升通道勢穿二百
人氣文章財經熱話10/02/2023
【需求復甦】內地重啟經濟　手機需求回暖？咩位買舜宇最值博？
人氣文章大行報告10/02/2023
【大行炒D乜】大行點睇小米、美高梅？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning10/02/2023
溫鋼城：戰爭為中化化肥今年純利添變數　若股價守穩十天線宜續持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金