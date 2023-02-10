【數據解讀】統計局：１月ＣＰＩ環比轉升，核心ＣＰＩ漲１％

《經濟通通訊社１０日專訊》２０２３年１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

２﹒１％，略低預期的２﹒２％。對此，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，１月份，

受春節效應和疫情防控政策優化調整等因素影響，居民消費價格有所上漲。扣除食品和能源價格

的核心ＣＰＩ同比上漲１％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。



＊豬價環比降幅擴至逾一成，機票漲兩成＊



從環比看，ＣＰＩ由上月持平轉為上漲０﹒８％。其中，食品價格上漲２﹒８％，漲幅比上

月擴大２﹒３個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒５２個百分點。食品中，受春節等季節性因素影

響，鮮菜、鮮菌、鮮果、薯類和水產品價格分別上漲１９﹒６％、１３﹒８％、９﹒２％、

６﹒４％和５﹒５％，漲幅比上月均有擴大；生豬供給持續增加，豬肉價格下降１０﹒８％，降

幅比上月擴大２﹒１個百分點。

非食品價格由上月下降０﹒２％轉為上漲０﹒３％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２５個百分點。

非食品中，隨著疫情防控政策優化調整，出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃

費、電影及演出票、旅游價格分別上漲２０﹒３％、１３﹒０％、１０﹒７％和９﹒３％；受節

前務工人員返鄉及服務需求增加影響，家政服務、寵物服務、車輛修理與保養、美發等價格均有

上漲，漲幅在３﹒８％－５﹒６％之間；受國際油價波動影響，國內汽油和柴油價格分別下降

２﹒４％和２﹒６％。



＊食品價格同比漲幅擴至６﹒２％，汽柴油漲幅回落＊



從同比看，ＣＰＩ上漲２﹒１％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。其中，食品價格上漲

６﹒２％，漲幅比上月擴大１﹒４個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒１３個百分點。食品中，鮮

菌、鮮果和鮮菜價格分別上漲１５﹒９％、１３﹒１％和６﹒７％；豬肉價格上漲１１﹒８％，

漲幅比上月回落１０﹒４個百分點；雞蛋、禽肉類和水產品價格分別上漲８﹒６％、８﹒０％和

４﹒８％；糧食和食用油價格分別上漲２﹒７％和６﹒５％。

非食品價格上漲１﹒２％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒９８個

百分點。非食品中，服務價格上漲１﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒４個百分點；能源價格上漲

３﹒０％，漲幅比上月回落２﹒２個百分點，其中汽油、柴油和液化石油氣價格分別上漲

５﹒５％、５﹒９％和４﹒９％，漲幅均有回落。（ｄｗ）



