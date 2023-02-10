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10/02/2023 10:21

【數據解讀】統計局：１月ＰＰＩ環比跌幅收窄，石油煤炭價格下行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，１月份，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比下降０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點，亦大於市場預期的跌０﹒５％
。統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，１月份受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等因
素影響，工業品價格整體繼續下降。
　
＊鋼材市場預期向好，黑色金屬冶煉和壓延加工業環比漲幅擴大＊
　
　　從環比看，ＰＰＩ下降０﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下
降０﹒５％，降幅收窄０﹒１個百分點；生活資料價格下降０﹒３％，降幅擴大０﹒１個百分點
。輸入性因素影響國內石油相關行業價格下行，其中石油和天然氣開採業價格下降５﹒５％，石
油煤炭及其他燃料加工業價格下降３﹒２％，化學原料和化學制品制造業價格下降１﹒３％。煤
炭保供持續發力，煤炭開採和洗選業價格由上月上漲０﹒８％轉為下降０﹒５％。鋼材市場預期
向好，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲１﹒５％，漲幅擴大１﹒１個百分點。
　　此外，農副食品加工業價格下降１﹒４％，計算機通信和其他電子設備制造業價格下降
１﹒２％，紡織業價格下降０﹒７％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格持平。
　
＊生活資料價格同比漲幅回落＊
　
　　從同比看，ＰＰＩ下降０﹒８％，降幅比上月擴大０﹒１個百分點。其中，生產資料價格下
降１﹒４％，降幅與上月相同；生活資料價格上漲１﹒５％，漲幅回落０﹒３個百分點。調查的
４０個工業行業大類中，價格下降的有１５個，與上月相同。
　　主要行業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降１１﹒７％，降幅收窄３﹒０個百分點；
化學原料和化學制品制造業價格下降５﹒１％，降幅與上月相同；有色金屬冶煉和壓延加工業價
格下降４﹒４％，降幅擴大０﹒８個百分點；紡織業價格下降３﹒０％，降幅擴大０﹒９個百分
點。此外，石油煤炭及其他燃料加工業價格上漲６﹒２％，漲幅回落３﹒９個百分點；石油和天
然氣開採業價格上漲５﹒３％，漲幅回落９﹒１個百分點；煤炭開採和洗選業價格由上月下降
２﹒７％轉為上漲０﹒４％。（ｄｗ）

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