【數據解讀】仲量聯行料全年ＣＰＩ平均漲幅２﹒５％不超政策目標

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布１月通脹數據，受春節效應和疫情防控優化等
影響，食品及服務價格漲幅擴大，帶動中國１月ＣＰＩ同比漲幅「破２」為三個月高；扣除食品
和能源的核心ＣＰＩ同比上漲１％，創七個月高。受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等影
響，１月ＰＰＩ同比降幅略擴至０﹒８％。
仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟分析指出，１月ＣＰＩ同比增長溫和抬升
和ＰＰＩ同比延續收縮態勢，符合市場一致性預期，主要原因是基數效應、季節因素疊加需求端
回暖特別是節日消費需求提振。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ呈現拾階而上態勢，顯示消費
穩步修復並開啟回暖進程。
＊個別月份的ＣＰＩ漲幅或突破５％，全年整體溫和可控＊
分析指，伴隨著宏觀經濟企穩復甦、供求關係基本恢復穩定、內需逐步回暖走強，會帶來消
費動能快速釋放、商品和服務需求價格走高、ＣＰＩ中樞尤其是核心ＣＰＩ中樞整體有望修復抬
升，全年ＣＰＩ通脹水平抬升、通脹中樞上行的可能性較大。
預計２０２３年全年平均ＣＰＩ（漲幅）為２﹒５％，考慮到就業、收入、預期和消費需求
的修復步伐，上半年ＣＰＩ有望保持在２％左右，下半年ＣＰＩ將升至３％左右的水平，個別月
份的ＣＰＩ在基數效應和經濟加速復甦的主要拉動下有可能突破５％。
但是龐溟亦指，預計通脹增長趨勢和整體形勢仍較為溫和、可控，全年平均水平不會超過政
策目標，因此並不構成今年宏觀經濟的主線和宏觀調控的主要限制項。（ｄｗ）
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