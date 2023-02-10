【數據解讀】分析：通脹抬升不會牽制政策，貨幣財政政策料續寬鬆

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布１月通脹數據，受春節效應和疫情防控優化等

影響，食品及服務價格漲幅擴大，帶動中國１月ＣＰＩ同比漲幅「破２」為三個月高；扣除食品

和能源的核心ＣＰＩ同比上漲１％，創七個月高。受國際原油價格波動和國內煤炭價格下行等影

響，１月ＰＰＩ同比降幅略擴至０﹒８％。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析數據指，中國春節以及重新開放提振了需

求，帶動ＣＰＩ同比漲幅擴大。中國經濟的供給側此前一直因防疫受到約束，尤其是服務業持續

在潛在水平下方運行。預計隨著經濟活動恢復正常，未來數月供給側約束將減退。目前階段的通

脹抬升並不會對政策面形成牽制，貨幣和財政政策料保持寬鬆以助力經濟重啟。



＊華創證券：經濟未明顯改善，價格不會明顯上行＊



華創證券投資顧問部總經理屈慶指出，１月ＣＰＩ食品環比看，疫情以來這幾年基本差不多

，但仍比疫情前較低，非食品環比本月有所上漲，主因疫情防控放開，交通、旅游等服務成本增

加。

分析指，ＣＰＩ整體來說還比較穩定，並未因為疫情緩和，各地旅游人增加、春節人員流動

加大而出現價格的明顯上漲。從高頻數據來看，經濟沒有明顯的改善，價格就不會明顯的上行，

所以１月ＣＰＩ基本上符合預期。此前其他國家放開後通脹走高明顯是由於放開後經濟恢復較快

。（ｄｗ）

