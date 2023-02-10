【大國博弈】據報美國擬祭出新規定，限制美企在中國投資高科技

《經濟通通訊社１０日專訊》據《紐約時報》引述消息人士報道稱，美國擬推行新規定，以

限制美國企業向中國發展先進技術提供資金。華府也與歐盟等盟友接觸，尋求共同實施相關限制

，以確保切斷中國發展先進科技所須的資金來源。

報道沒提及新限制的細節，但大致上將是要求美國企業作出相關投資前，須向當局申報，針

對的業務範疇將是先進科技。（ｊｔ）

