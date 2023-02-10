【ＡＩ熱潮】科大訊飛：ＣｈａｔＧＰＴ技術５月落地，用於學習機

《經濟通通訊社１０日專訊》據內媒報道，科大訊飛（深：００２２３０）Ａｌ學習機將成

為公司類ＣｈａｔＧＰＴ技術率先落地的產品，並於今年５月發布。科大訊飛對此回應稱，

ＣｈａｔＧＰＴ主要涉及到自然語言處理相關技術，屬於認知智能領域的應用之一，公司在該方

向技術和應用具備長期深厚的積累。（ｊｔ）

