【聚焦人幣】俄羅斯決定清空財富基金歐元份額，人民幣成唯一外儲

《經濟通通訊社１０日專訊》綜合多家俄羅斯媒體報道，俄羅斯財政部副部長科雷切夫表示

，本年度財政部將清空國家財富基金（ＮＷＦ）中的歐元份額，將只保留黃金、盧布和人民幣。

根據俄財政部的報告，截至２０２３年２月初，ＮＷＦ在俄羅斯銀行的獨立帳戶中有

１０４﹒６億歐元、３０７４﹒４億人民幣、５５１﹒２７噸黃金和５﹒３０１億盧布。



＊新設國家福利基金，人民幣資產最大份額將為６０％＊



科雷切夫稱，ＮＷＦ中的歐元一定會在２０２３年年內清零，並逐步轉向最新批准的資產標

準結構。據了解，俄羅斯新批准的國家福利基金資產標準結構完全排除了投資美元的可能性，同

時新結構中的資產份額將保持靈活，人民幣在國家福利基金資產中的最大份額將為６０％，黃金

為４０％。

自去年西方國家對俄羅斯金融機構實施制裁後，莫斯科交易所開始擴大可用的人民幣交易。

２０２２年１１月人民幣在莫斯科交易所外匯市場交易中的佔比增至４８％，而年初時僅佔

０﹒２％。

俄羅斯《消息報》早前發表文章稱，人民幣在俄交易量不斷上升，已經能夠顯著影響到盧布

匯率的形成過程。人民幣交易量和結算比重的增加，有助於盧布匯率穩定、改善俄羅斯經濟投資

環境。

另外，俄羅斯總統普京昨日（９日）表示，一些國際品牌因受到其所屬國家政府的壓力從俄

羅斯市場撤離，並遭受了巨大損失。這些品牌撤離後，為俄羅斯留下了良好的生產線和受過培訓

的人員。因此，國際品牌的撤離並未對俄羅斯經濟造成嚴重影響。（ｃｔ）

