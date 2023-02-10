【新冠感染】南韓明起恢復發放中國公民赴韓短期簽證

《經濟通通訊社１０日專訊》據《韓聯社》最新消息，南韓將於明天（１１日）起恢復發放

中國公民赴韓短期簽證。自華入境人員行前檢測和落地檢措施或將維持。

１月２日起，南韓暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，該措施原定於１月底截止，之後被延長

一個月至２月底。（ｃｔ）

