《經濟通通訊社１０日專訊》據《韓聯社》最新消息，南韓將於明天（１１日）起恢復發放
中國公民赴韓短期簽證。自華入境人員行前檢測和落地檢措施或將維持。
１月２日起，南韓暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，該措施原定於１月底截止，之後被延長
一個月至２月底。（ｃｔ）
10/02/2023 09:17
【新冠感染】南韓明起恢復發放中國公民赴韓短期簽證
《經濟通通訊社１０日專訊》據《韓聯社》最新消息，南韓將於明天（１１日）起恢復發放
中國公民赴韓短期簽證。自華入境人員行前檢測和落地檢措施或將維持。
１月２日起，南韓暫停簽發中國公民赴韓短期簽證，該措施原定於１月底截止，之後被延長
一個月至２月底。（ｃｔ）
|市場動向10/02/2023
香港O2O領先典範大獎2022 表揚業界十大精英
|中國故事09/02/2023
拜登否認中美關係重創 監管降溫AI潮 滬指升1%
|財經熱話09/02/2023
【復常炒D乜】澳門博彩業復甦在望獲大行唱好 美高梅永利澳門業績縱麻麻齊勁彈
|香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】ACCA料本財年赤字1560億 續派1萬元消費券
|香港要聞09/02/2023
【預算前瞻】安永料本年度財赤1350億元 籲採取短期紓困措施
|財經熱話09/02/2023
【AI追揸沽】阿里類ChatGPT產品傳內測未見爆升 百度再挫半成 AI槪念要見好即收？！
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰