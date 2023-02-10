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10/02/2023 11:42

【ＡＩ熱潮】小度首款搭載ＣｈａｔＧＰＴ同源技術的平板產品發布

　　《經濟通通訊社１０日專訊》百度（０９８８８）正式將ＣｈａｔＧＰＴ同源技術落地至教
育場景。２月８日，小度推出旗下首款搭載ＣｈａｔＧＰＴ同源技術的教育硬件產品－－小度光
學護眼學習平板，用戶在該產品上已經可以體驗作文批改和主動潤色等ＡＩ功能，更多基於
ＣｈａｔＧＰＴ同源技術的功能和體驗後續將在該產品陸續上線。（ｃｔ）

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