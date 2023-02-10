《神州縱橫－凌昆》要扭轉人口下降趨勢

《神州縱橫》中國公布去年人口出現了６１年來首次負增長，減少了８５萬人。許多學者早

已預計中國人口會見頂回落，但都沒想到會提早於去年開始，且在人數只稍逾１４億之時，其意

義為何值得探討。



＊刺激生育措施有必要＊



人口下降乃因出生率下降，導致新生人數在幾年間由２０００萬跌至１０００萬，去年更首

次跌穿千萬至９００多萬。人口下降乃老化之外又一嚴重問題，不單會令老化加速，還可令經濟

規模收縮，因此引起了廣泛關注。就此事有幾點須予澄清：（一）其影響不會一下浮現而只會漸

進到來，但應對措施必須及早推行，因其生效有很長的時滯效應。對有關影響不宜誇大又不能忽

視。（二）人口下降後難逆轉之說並非必然規律，中國控制人口成效顯著全球稱冠，故同樣可在

增加人口上創造佳績。關鍵是能否及早出台有效刺激生育政策，單是放寬生育禁制未必足夠。（

三）就刺激生育不少人建議發放生育補貼以減輕養育成本，但更需要的是改善相關服務如托兒、

醫護及教育等。養兒不單是成本問題還有方便的問題。這也涉及貧富差距：補貼及服務提供應主

要面向基層群眾，中上及上層的有足夠資源可自行處理。（四）人口下降是總量問題，至少在達

致民族復興目標前中國有必要維持人口相對穩定，即便不增加也不應下降。特別是當中美對抗惡

化和西方日益拉攏印度反華的地緣政經形勢下，維持人口不減甚至微升乃恰當的戰略選擇。



＊要發展新型農業＊



當然合理的人口水平還要看承擔能力，而這主要是看科技水平，人口總量可隨技術水平提高

而非一成不變。以中國目前的科技及生產能力足可維持１４億甚至更多的人口。人均自然資源偏

低的制約可隨科技發展而鬆動。中國不少礦產資源包括入口依賴高的油氣尚待開發，尤其是在大

西部。隨著世界能源結構綠化，化石能資源將加快貶值，應及早開發用掉。其他貴重礦產的替代

品也將日增。農產方面中國口糧自給率九成多，並無供應安全問題，入口依賴高的是飼料糧尤其

是大豆。最近中央十分重視糧產安全問題，強調要保證農田面積及擴建穩產高產田。這些都是自

５０年代以來一直推行的策略，在今天仍然適用。但也應注意現代科技已提供了其他途徑，可總

結為新型農業，即農產的工廠化、自動化及數字化等發展趨勢。更尖端的是人工合成澱粉質。此

外還有各種農業新型態如光伏與農業並行、深海養殖、城市種植及非傳統食物資源的利用等。這

些方面中國已當握了一定的技術能力，中央宜加強組織開發利用及推廣活動。《資深評論員 凌

昆》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

