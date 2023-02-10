《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行２０３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２％，今日有２３０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放１８００
億元，連續３日大額放水。
公開市場本周共有１２３８０億元７天期逆回購到期，累計共放水６０２０億。（ｃａ）
10/02/2023 09:23
【人行操作】人行２０３０億逆回購利率持平，本周放水６０２０億
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今日進行２０３０億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平２％，今日有２３０億元７天期逆回購到期，當日實現淨投放１８００
億元，連續３日大額放水。
公開市場本周共有１２３８０億元７天期逆回購到期，累計共放水６０２０億。（ｃａ）
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